'Чекав і знімав відвідувачів': СБУ затримала навідника удару по кафе у Краматорську

Коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу ЗС РФ.

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СБУ знайшла навідника удару РФ по Краматорську / колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот: відео Youtube

Контррозвідка СБУ "по гарячих слідах" затримала агента спецслужб країни-агресорки Росії, який скоригував ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Розвідка встановила, що затриманий коригувальник виявився "розконсервованим" агентом головного управління Генштабу збройних сил Росії. 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зняти на відео наявність там відвідувачів, про це повідомили на сайті Служби безпеки України.

Для виконання ворожої вказівки навідник приховано знімав заклад і припарковані поруч автомобілі. Після цього він переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.

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Отримавши цю інформацію, російські окупанти нанесли ракетний удар по кафе, в якому перебувало багато людей.

"За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та місць із масовим скупченням цивільного населення. Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення "активували" і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську", - повідомили в СБУ.

Наразі вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення коригувальника та інших причетних осіб до відповідальності.

Заходи проводили за процесуального керівництва органів прокуратури.

Ракетний удар по Краматорську 27 червня

Нагадаємо, що 27 червня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську. За даними рятувальників, постраждали 56 осіб, зокрема, одна дитина 2022 року народження. Врятувати вдалося троє людей. Відомо про 10 загиблих.

Росіяни вдарили по центру Краматорська, бо "там було велике скупчення людей". Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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