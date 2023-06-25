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РФ готує новий ракетно-дроновий удар: у ЗСУ назвали ймовірні терміни та цілі

Олексій Тесля
25 червня 2023, 13:42 оновлено 25 червня, 13:50
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Нещодавно РФ отримала новий військовий вантаж з Ірану, попередила Наталія Гуменюк.
Наталія Гуменюк, російська ракета
Наталія Гуменюк розповіла про підготовку нового удару РФ / колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Російські окупаційні війська можуть готувати новий масований удар по містам України найближчими днями і ведуть розвідку дронами, розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк.

За її словами, загарбники найближчими днями можуть використовувати як ракети, так і ударні дрони-камікадзе. Таке попередження вона озвучила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ворог проводить розвідувальну діяльність. Очевидно, що збираються дані для наступних майбутніх, які, цілком ймовірно, буде ворог застосовувати. Тому що є отримання нової партії "Шахедов", є потенціал ракетний", — зазначила речник Сил оборони півдня України.

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За її словами, на бойовому чергуванні в Чорному морі 6 кораблів, серед яких залишився один підводний ракетоносій. При цьому чотири ракети типу "Калібр" готові до застосування.

Гуменюк додала, що дані моніторів свідчать про прибуття чергового іранського вантажного літака Іл-76ТД Pouya Air (EP-pus) на аеродром "Внуково". На борту повітряного судна імовірно знаходиться вантаж військового призначення.

Ракетні удари РФ

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 червня країна-агресор РФ завдала ракетний удар по Києву. Уламки збитої ракети впали на 25-поверхову будівлю в Солом'янському районі столиці.

Є загиблі і постраждалі. Також масований удар було завдано по Дніпропетровщині.

У ніч на 23 червня в Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну загрозу. У Хмельницькій області прогриміли вибухи.

Інформацію про вибухи в регіоні підтвердили і в Хмельницькій ОВА в Telegram. Водночас там не уточнили, чи були вони результатом роботи ППО.

У ніч на 22 червня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У Криворізькому районі пошкоджено будинки. У небі над Одеською областю Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеда".

Більше новин:

війна Росії та України ракетний удар Наталія Гуменюк
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