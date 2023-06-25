РФ готує новий ракетно-дроновий удар: у ЗСУ назвали ймовірні терміни та цілі

Російські окупаційні війська можуть готувати новий масований удар по містам України найближчими днями і ведуть розвідку дронами, розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк.
За її словами, загарбники найближчими днями можуть використовувати як ракети, так і ударні дрони-камікадзе. Таке попередження вона озвучила в ефірі інформаційного телемарафону.
"Ворог проводить розвідувальну діяльність. Очевидно, що збираються дані для наступних майбутніх, які, цілком ймовірно, буде ворог застосовувати. Тому що є отримання нової партії "Шахедов", є потенціал ракетний", — зазначила речник Сил оборони півдня України.
За її словами, на бойовому чергуванні в Чорному морі 6 кораблів, серед яких залишився один підводний ракетоносій. При цьому чотири ракети типу "Калібр" готові до застосування.
Гуменюк додала, що дані моніторів свідчать про прибуття чергового іранського вантажного літака Іл-76ТД Pouya Air (EP-pus) на аеродром "Внуково". На борту повітряного судна імовірно знаходиться вантаж військового призначення.
Ракетні удари РФ
Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 червня країна-агресор РФ завдала ракетний удар по Києву. Уламки збитої ракети впали на 25-поверхову будівлю в Солом'янському районі столиці.
Є загиблі і постраждалі. Також масований удар було завдано по Дніпропетровщині.
У ніч на 23 червня в Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну загрозу. У Хмельницькій області прогриміли вибухи.
Інформацію про вибухи в регіоні підтвердили і в Хмельницькій ОВА в Telegram. Водночас там не уточнили, чи були вони результатом роботи ППО.
У ніч на 22 червня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У Криворізькому районі пошкоджено будинки. У небі над Одеською областю Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеда".
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