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Бронь для працівників Glovo и Favbet Tech: в Кабміні відреагували на скандал

Юрій Берендій
16 травня 2024, 15:52
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Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що постанова про бронювання військовозобов'язаних, що працюють на критично важливих організаціях та установах.
Бронь для працівників Glovo и Favbet Tech: в Кабміні відреагували на скандал
В уряді розповіли, як відбувається бронювання від мобілізації / Колаж Главред, фото: УНІАН

Перший віцепрем'єр-міністр України, міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила існування указу, який передбачає бронювання від мобілізації для працівників Glovo, Visa, Favbet Tech та низки інших компаній. У своєму Facebook вона зазначила, що скасує даний указ через суспільний резонанс.

"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу", - зазначила вона.

Міністерка економіки також на прикладі ситуації, що склалась пояснила як відбувається процес бронювання. Вона наголосила, що вказані вище компанії зробили офіційне звернення до Мінцифри.

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Після цього Міністерство цифрової трансформації прийняло рішення на основі 3 із 7 критеріїв про визнання цих компаній критично важливими.

Зокрема, Свириденко наголосила, що відповідне рішення прийняте через відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті.

Згодом міністерство цифрової трансформації відправляє списки військовозобов'язаних для подальшої перевірки Генеральним штабом.

"На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами", - вказує перший віцепрем'єр-міністр України.

Однак, за її словами, це питання не має стати причиною суперечок та розколювання суспільства.

Свириденко зазначила, що буде проведено оновлення постанови Кабміну про бронювання від мобілізації. За її словами, оновлена постанова повинна відповідати запиту військових і в той же часть дозволить працювати економіці.

Що відомо про бронювання Glovo, Visa, Favbet Tech

Сьогодні, 16 травня народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко у своєму Телеграм-каналі опублікував фотографію указу про бронювання від мобілізації працівників ряду компаній, зокрема: Glovo, Visa, Favbet Tech.

Також серед компаній, які забронювали своїх працівників є:

  • ТОВ "Агрі Чейн" - спеціалізується на розробці програмного забезпечення для великого та середнього агробізнесу;
  • ТОВ "Корт" - займається проєктуванням легкої бронетехніки, модернізацією і ремонтом бронетранспортерів, а також розробкою засобів радіоелектронної боротьби та анти-дроновими системами;
  • ДП "ССМ" - відповідно до даних Yourcintrol, спеціалізується у сфері рекламних агентств.
Бронь для працівників Glovo и Favbet Tech: в Кабміні відреагували на скандал
Фото: Олександр Федієнко

"З усього списку зв'язок з армією має лише одна компанія - "Корт", яка займається розробкою систем РЕБ і безпілотників. В цілому я не проти економічного блокування. Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, реби, не бронюють, бо не проходять по критеріям, а от такі як у переліку, лист додав, вони вимушені бронювати, закон…", – зазначив нардеп.

Бронь для працівників Glovo и Favbet Tech: в Кабміні відреагували на скандал
Що зміниться в законі про мобілізацію з 18 травня / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - хто має право на бронь від мобілізації

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна розглядає питання справедливого і раціонального бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Країні потрібна працююча економіка та інфраструктура для підтримки військових, які захищають країну. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Мобілізація військовозобов'язаних у віці від 25 років може забезпечити Силам оборони України близько 100 тисяч нових бійців.

Крім того, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін коментуючи набуття чинності оновленої версії закону про мобілізацію в Україні вказує, що це дозволить державі знати скільки здорових чоловіків віком від 18 до 60 років є в наявності, які вони мають військово-облікові спеціальності, і хто з них має право на бронювання або відстрочку. Він наголосив, що це змінить підхід до війни.

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