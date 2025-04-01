Молодий російський актор зібрався воювати проти України

Коротко:
- Чому на актора завели кримінальну справу
- Що сказала його мати
Молодий російський актор і музикант Гліб Калюжний піде служити в російську армію окупантів уже цієї весни.
Як пише російський пропагандистський телеграм-канал Super.ru, за словами матері окупанта Наталії, її син зараз знімається на окупованому Донбасі. Росіяни там якраз знімають чергове пропагандистське помочене кіно "Малюк" про "штурм Маріуполя".
"Він поїде служити в цей призов. Не знаю, коли точно, напевно, у травні. Він не може (потрапити) в якісь конкретні війська, як розподілять, так і піде", - зазначила мати потенційного вантажу "200".
Тим часом, як зазначає Вікіпедія, на Калюжного завели кримінальну справу у зв'язку з тривалим ухиленням від проходження строкової служби в армії. Калюжний став фігурантом кримінальної справи через неявку до військового комісаріату в жовтні 2024 року, а підстав для відстрочки від служби в армії в актора не було.
Повідомляється також, що кримінальну справу проти актора не буде припинено доти, доки Калюжний не відправиться вбивати мирних українців.
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