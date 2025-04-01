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Молодий російський актор зібрався воювати проти України

Олена Кюпелі
1 квітня 2025, 15:01
367
На Гліба Калюжного завели кримінальну справу за ухилення від військової служби.
Російського актора відправляють на війну
Російського актора відправляють на війну / Фото Instagram/kalyzhnyy

Коротко:

  • Чому на актора завели кримінальну справу
  • Що сказала його мати

Молодий російський актор і музикант Гліб Калюжний піде служити в російську армію окупантів уже цієї весни.

Як пише російський пропагандистський телеграм-канал Super.ru, за словами матері окупанта Наталії, її син зараз знімається на окупованому Донбасі. Росіяни там якраз знімають чергове пропагандистське помочене кіно "Малюк" про "штурм Маріуполя".

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Гліб Калюжний вирушить убивати українців
Гліб Калюжний вирушить вбивати українців / Фото Instagram/kalyzhnyy

"Він поїде служити в цей призов. Не знаю, коли точно, напевно, у травні. Він не може (потрапити) в якісь конкретні війська, як розподілять, так і піде", - зазначила мати потенційного вантажу "200".

Гліб Калюжний - плюс один окупант
Гліб Калюжний - плюс один окупант / Фото Instagram/kalyzhnyy

Тим часом, як зазначає Вікіпедія, на Калюжного завели кримінальну справу у зв'язку з тривалим ухиленням від проходження строкової служби в армії. Калюжний став фігурантом кримінальної справи через неявку до військового комісаріату в жовтні 2024 року, а підстав для відстрочки від служби в армії в актора не було.

Гліб Калюжний - плюс один окупант
Гліб Калюжний - плюс один окупант / Фото Instagram/kalyzhnyy

Повідомляється також, що кримінальну справу проти актора не буде припинено доти, доки Калюжний не відправиться вбивати мирних українців.

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Раніше Главред писав про те, що соліст української рок-групи Хейтспіч Дмитро Однороженко оголосив "канікули". Таким незвичайним чином артист охарактеризував свій вступ до лав ЗСУ.

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