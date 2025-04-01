"Стрибнула з вікна й побігла": 17-річна донька Євгена Кошового тікала з дому

Варвара Кошова змусила батьків понервувати.

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Варвара Кошова новини - мама дівчини розповіла про складнощі виховання / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosshevayaa, instagram.com/yalta_k

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Дружина Євгена Кошового розповіла, що перехідний вік у їхньої доньки Варвари був важким

Ксенія Кошова зізналася, за що вибачалася перед дитиною

17-річна Варвара Кошова привертає увагу шанувальників свого зоряного батька, коміка Євгена Кошового, змалку: дівчина встигла двічі взяти участь у шоу Голос. Діти, була фіналісткою Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2019, виступала в проєктах Розсміши коміка та Ліга Сміху. Ранні прояви артистизму в дівчини також супроводжувалися епізодами справжнього бунтарства.

Про це в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла Ксенія Кошова - дружина Євгена Кошового і мати двох його доньок. Вона зізналася, що складнощі та протиріччя перехідного віку Варвара стала проявляти досить рано. У деяких випадках вона навіть тікала з дому.

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"Варя була складна з 11–12 років: те хоче, те не хоче, туди піду, а туди – ні… Свого часу вона втікала з дому в 13 років кудись до друзів. Доганяли й забирали. Варя вибила сітку у вікні і з першого поверху стрибнула й побігла. Мабуть, бо ми її не розуміли так, як вона хотіла. Але ми постійно розмовляли, хоча вона зовсім не чула", - каже Ксенія.

Ксенія Кошова розповіла, що вибачалася перед донькою / Скриншот YouTube

Батьки не припиняли спроб "достукатися" до доньки, ходили до сімейного психолога, шукали причини проблем із дівчинкою та способи налагодити діалог. Сьогодні, на щастя, у родині Кошових запанував мир.

"Я вибачалася неодноразово. І Женя. Ми порозумілися й вона перепросила у нас. Зараз вона каже: "Мам, мені так соромно, що я таке творила". Ну ми це все пережили й усе. Ми ходили до психолога. Вона дуже не хотіла. І потім я зрозуміла, що ми точно щось втратили й займалися чимось іншим більше, ніж нею", - згадує Ксенія Кошова.

Варвара Кошова новини - мама дівчини розповіла про складнощі виховання / instagram.com/yalta_k

Варвара Кошова зараз навчилася знаходити спільну мову з батьками / instagram.com/kosshevayaa

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