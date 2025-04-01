США можуть купувати газ в Росії і перепродавати Європі - Іноземцев

Хоча у Росії заговорили про угоду з США, країні-агресорці майже немає що запропонувати.

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Угода з Росією для США матиме сумнівні перспективи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Іноземцев:

У РФ немає перспективи щодо угоди з США про рідкісноземельні метали

США можуть домовитись про закупівлю газу в РФ і перепродаж Європі

Розробляти рідкісноземельні метали в Україні за нинішніх умов недоречно

Уповноважений президента РФ з міжнародного співробітництва Кирило Дмитрієв нещодавно заявив, що країна-агресорка Росія та США починають переговори щодо рідкісноземельних металів.

Однак у таких переговорах немає предмета для обговорення. Про це в інтерв'ю Главреду розповів доктор економічних наук, співзасновник Європейського центру аналізу та стратегій Владислав Іноземцев.

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За його словами, РФ мало що може запропонувати США, адже у неї обмежені можливості. Наприклад, Кремль міг би домовитись з американцями про закупівлю газу, який США продавали б Європі.

Такий сценарій можливий, але європейські країни відмовляються від нього, а це єдиний шанс Штатів увійти до російської проблематики і щось заробити.

"Все, що стосується рідкісноземельних металів, видобутку газу на арктичному шельфі та інше – це просто казки. Це десятки мільярдів доларів вкладень у непередбачуваний путінський рейх, де в тебе все заберуть завтра (попри те, що американці вкладуться) і без розуміння перспектив заробітку. Усі геологічні бази, які зараз є у Росії – це просто фальшивка. Якщо Трамп полізе туди, то він просто клінічний ідіот. Так само як, даруйте, в Україні. Я думаю, що розробляти рідкісноземельні метали в Україні за нинішніх умов — це просто стріляти собі у скроню", - зауважив Іноземцев.

Корисні копалини в Україні / Інфографіка: Главред

Водночас у південно-східній Азії є дуже багато цих родовищ і Китай міг би стати чудовим постачальником, який переганятиме метали за власний кошт. Однак такий варіант США наразі не розглядають.

Угода про корисні копалини - що відомо

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що немає жодних шансів на те, щоб Україна підписала новий проєкт угоди про корисні копалини у тому варіанті, в якому його представили Сполучені Штати Америки.

Раніше, як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.

Напередодні Олександр Коваленко заявив, що майбутня політика Дональда Трампа щодо України залишається предметом дискусій, проте стратегічна важливість нашої країни для США у сфері рідкісноземельних металів може суттєво вплинути на його рішення.

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Хто такий Владислав Іноземцев Владислав Леонідович Іноземцев (рос. Владислав Леонидович Иноземцев; нар. 10 жовтня 1968, Нижній Новгород, РРФСР, СРСР) — російський економіст, соціолог і політичний діяч. Доктор економічних наук, повідомляє Вікіпедія. Автор понад 300 друкованих праць, опублікованих в Росії, Франції, Великій Британії та США, в тому числі 15 монографій (одна у співавторстві з Деніелом Беллом) чотири з яких перекладено англійською, французькою, японською та китайською мовами. Член наукової ради Російського ради з міжнародних справ (з 2011 до теперішнього часу), голова Вищої ради партії "Громадянська сила" (2012—2014). У березні 2010 підписав звернення російської опозиції "Путін повинен піти". У червні 2011 року виступив на з'їзді партії "Правое дело" і запропонував "поставити в центр передвиборчої кампанії теми, які ніхто більше не посміє підняти і які дозволять консолідувати цільову аудиторію". Прихильник євроінтеграції України навіть попри небажання ЄС швидко залучати Україну до своїх структури. Підтримує ідеї переведення суду найвищої інстанції з господарських справ в Україні до європейських судових інституцій, зокрема Суду справедливості ЄС, що має підвищити атрактивність України для світового капіталу. Також висуває ідеї більш тісного союзу Британії, України та Туреччини в Європі, країн поза межами ЄС.

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