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"Потрібні чіткі критерії": у Кабміні анонсували справедливу бронь від мобілізації

Ангеліна Підвисоцька
9 квітня 2024, 15:18
Прем'єр акцентує на тому, що бронювання від мобілізації необхідне, оскільки країні потрібна працююча економіка.
'Потрібні чіткі критерії': у Кабміні анонсували справедливу бронь від мобілізації
У Кабміні анонсували справедливе бронювання від мобілізації / Колаж: Главред, фото: скріншот, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

В Україні працюють над питанням про справедливе і раціональне бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Країні необхідна працююча економіка та інфраструктура, щоб забезпечувати військових, які захищають країну. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Наші військові захищають Україну на передовій, але для їхнього забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура. Одним із ключових питань у цьому напрямку є справедливе та раціональне бронювання військовозобов'язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі", - додав він.

Шмигаль дав важливе доручення профільним міністерствам і зобов'язав їх підготувати оновлену постанову щодо справедливого бронювання з урахуванням об'єктів і підприємств критичної інфраструктури.

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"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні в суспільства не виникало жодних запитань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - додав Шмигаль.

Що таке бронь від мобілізації по зарплаті?

У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які спроможні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає.

Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

Мобілізація в Україні - головні новини за темою

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, згідно з яким призовний вік у межах загальної військової мобілізації в Україні знижено з 27 до 25 років. Також глава держави підписав раніше ухвалені Радою законопроєкти про виплати сім'ям загиблих на війні та запровадження електронного кабінету.

З огляду на це ТЦК викликатимуть 25-річних для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних документів.

Крім того, відповідно до указу президента України №149 протягом квітня-травня у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших військових формуваннях здійснюється звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

У Генштабі зазначили, що після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7 тис. осіб.

За підрахунками FT, під час наступної "хвилі" мобілізації до лав ЗСУ, найімовірніше, залучать до 500 тисяч осіб. Загалом в Україні є 3,7 мільйона громадян, які зможуть взяти в руки зброю.

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мобілізація війна в Україні вторгнення Росії мобілізація в армію Денис Шмигаль
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