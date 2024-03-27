Бронь від мобілізації із зарплатою від 35 000 грн: у Раді ухвалили рішення

Правки, які враховують рівень зарплати під час мобілізації, все ще можуть бути затверджені під час розгляду законопроєкту в сесійній залі Верховної Ради.

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У Раді відхилили бронювання від мобілізації за рівнем зарплати - нардеп / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив поправки щодо бронювання військовозобов'язаних зі встановленим рівнем заробітної плати. Так званий принцип "війна для бідних" неприпустимий. Про це заявив учасник профільного комітету, парламентарій від фракції Слуга народу Ігор Копитін.

Як повідомляє LIGA.net, депутат розповів про те, що такі поправки було відхилено "навіть без обговорення".

"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!" - сказав Копитін. відео дня

Як уточнив нардеп, комітет проводить попередній розгляд і не виключено, що в другому читанні автори правок можуть ініціювати їх врахування.

"Можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування", - підкреслив Ігор Копитін.

Що таке бронь від мобілізації за рівнем зарплати? У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає. Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

Закон про мобілізацію - останні новини:

Верховна Рада 7 лютого проголосувала законопроєкт про посилення мобілізації в першому читанні. Документ під №10449 підтримали 329 парламентаріїв. Нардепи розглянули половину правок і продовжують роботу над ініціативою.

Скандальні правки, що передбачають заморожування рахунків і блокування банківських карток осіб, яких держава визнає ухильниками, 12 березня було вилучено із законопроєкту Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У Міноборони розкрили плани щодо мобілізації: держава має намір дати відпочити 330 тисячам українських військових. Для цього влада збирається мобілізувати 500 тисяч українців.

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