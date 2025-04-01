ЗСУ змогли відбити позиції на ключовому для Путіна напрямку - деталі

Для Путіна Покровський напрямок є важливим, і він прагне досягти там певних результатів.

https://glavred.net/front/vsu-smogli-otbit-pozicii-na-klyuchevom-dlya-putina-napravlenii-detali-10652210.html Посилання скопійоване

Просування ЗСУ на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Коротко:

ЗСУ відбили деякі позиції на Покровському напрямку

Просування ворога на цьому напрямку майже відсутнє

Щодня там гине від 300 до 400 окупантів

На Покровському напрямку є ділянки, де ЗСУ змогли відбити позиції. Про це заявив офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький в ефірі Еспресо.

За його словами, просування ворога майже відсутнє, хоча окупанти намагаються здійснювати окремі спроби.

відео дня

"Є ділянки, де Сили оборони змогли відбити позиції. Проводячи контратаки, як тільки з'являється можливість, намагаємося відбити більш вигідні позиції. Це відбувається активно та ефективно", - наголосив він.

Офіцер ЗСУ також додав, що на Покровському напрямку ворог виснажується через використання всіх доступних сил та засобів.

"Вчора вороги спробували застосувати для штурму бронетехніку - танки, БМП, але всі ці спроби були успішно відбиті. Щодня на цьому напрямку гине від 300 до 400 окупантів, а іноді й більше. Це напрямок, який для Путіна є ключовим, і він прагне досягти в ньому певних результатів, щоб потім тримати позиції. Однак зараз йому це не вдається, і ми робимо все, щоб цього не сталося", - підсумував Цехоцький.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили, що ситуація в районі Торецька залишається напруженою. Завдяки перекиданню додаткових сил, противник здійснює тиск на шахту міста, де ситуація залишається хаотичною.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що Сили оборони України нещодавно просунулися в північно-західній частині Бєлгородської області країни-агресорки Росії.

Також відомо, що противник знову намагається перекидати особовий склад на західний берег річки Оскіл. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення його просування і переміщення.

Читайте також:

Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред