Ворог готується форсувати Дніпро: Братчук розповів, як змінилася ситуація

Активізація противника на островах в дельті Дніпра подібна на імітацію.

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Окрім вбивчих наказів командування, війська РФ ще й отримують "на горіхи" від ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, скріншот

Що сказав Братчук:

Окупанти не зважають на великі втрати

ЗСУ наносять удари по ворожих військах на Херсонщині

У РФ немає ресурсів для повноцінного наступу

Нещодавно агент Атеш повідомив, що у дельті Дніпра під час навчань та штурмів островів гине чимало військових армії країни-агресорки Росії. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері телеканалу FREEДОМ прокоментував цю ситуацію та розповів, які плани у ворога на цій ділянці фронту.

За його словами, командування РФ використовує окупантів як "гарматне м'ясо" і абсолютно не зважає на втрати у війську. Більше того - росіян не вчать навіть алгоритмам евакуації поранених або загиблих з островів на Дніпрі, тому що в цьому немає необхідності. Окупанти просто не забирають тіла своїх.

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Окрім того, що самі командири відправляють своїх підопічних на вірну смерть, по ворожих військах ще й відпрацьовують Сили оборони України. Вони завдають авіаційних та артилерійських ударів, а також працюють дронами.

Щодо намірів окупантів розгорнути наступ на Херсонщині Братчук зазначив, що у противника немає ресурсної можливості підготувати ударний кулак та наступальне угруповання, щоб форсувати Дніпро та вийти на правобережжя.

"Сьогодні ця тенденція фіксується, але ті активності, які ворог проявляє, дуже схожі, зокрема, на якусь імітацію. Тому що навряд чи Путіну доповідають про те, що російські війська не те що не можуть зайти на Дніпро, вони на острови заходять, але там і залишаються назавжди", - додав він.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у 205 мотострілецькій бригаді країни-агресорки Росії, що дислокована в районі населеного пункту Таврійськ, частішають випадки саботажу наказів командування.

Раніше стало відомо, що російські війська регулярно намагаються закріпитися на правому березі Дніпра, незважаючи на значні втрати. Окупанти прагнуть захопити частину правобережжя Херсонщини для майбутніх мирних переговорів.

Напередодні партизани повідомляли, що російські загарбники відмовляються йти на штурм островів у Херсонській області, сподіваючись на заморозку бойових дій.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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