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Мобілізацією з 25 років Генштаб хоче залучити 100 тисяч нових бійців - ЗМІ

Дмитро Відоменко
16 травня 2024, 15:28
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Журналісти порталу "УП" із посиланням на Генштаб пишуть, що мобілізація з 25 років може додати до ЗСУ близько 100 тисяч нових бійців.
Мобілізація, Міноборони
Мобілізація з 25 років: у Генштабі хочуть залучити до ЗСУ близько 100 тисяч бійців - ЗСУ / колаж Главред, фото Mil.gov.ua та УНІАН

Мобілізація військовозобов'язаних громадян із 25-річного віку дасть змогу залучити до лав Сили оборони України близько 100 тисяч нових бійців. Такий прогноз було опубліковано в матеріалі порталу "Українська правда".

Журналісти зазначають, що закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років чекав на підпис президента України Володимира Зеленського аж 10 місяців - з моменту його ухвалення Верховною Радою за основу і в цілому.

За словами джерел "УП", які начебто брали участь у засіданнях Ставки, тодішній головком ЗСУ Валерій Залужний кілька разів нагадував президенту про закон, однак очільник країни вагався - начебто не наважувався підписати закон через нелюбов до непопулярних рішень та фінансовий аспект мобілізації.

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Але зрештою президент підписав закон - і нібито пішов на цей крок через виснаження особового складу Сил оборони та безповоротні втрати на фронтах україно-російської війни.

У матеріалі стверджується - невідомо, чи вдасться суттєво омолодити Сили оборони завдяки мобілізації 25-річних громадян України (оскільки це пов'язано зі складною демографічною ситуацією в Україні).

Заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН Олександр Гладун також зауважив, що в 1998-1999 роках в Україні народилося 416 349 хлопчиків (зараз їм має бути приблизно 25-26 років).

При цьому, каже Гладун, далеко не всі вони потраплять до ЗСУ - бо хтось не буде придатним за станом здоров'я, а хтось опинився за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

При цьому джерела "УП" у Генеральному штабі прогнозують, що рішення про мобілізацію з 25 років може додати до лав Сил борони приблизно 100 тисяч молодих захисників.

Хто такий Олександр Гладун?

Гладун Олександр Миколайович - член-кореспондент НАН України, старший науковий співробітник і доктор економічних наук, Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, повідомляється на сайті Національної академії наук України.

Мобілізація 2024 в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що таке ВІН-код і як його отримати під час нового військового обліку в Україні з 18 травня. Під час оновлення даних у ТЦК і СП військовозобов'язаним у військовий квиток наклеюють унікальний штрихкод. Главред з'ясував, для чого він потрібен.

Також раніше Главред розповів, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК. В Україні з 18 травня буде змінено порядок і правила проведення мобілізації та військового обліку. Главред з'ясував, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК і СП.

До того копи розповіли, скількох ухильників доставили до ТЦК у Києві. У Києві поліція продовжує активно вишукувати й доправляти в ТЦК і СП людей за порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

Мобілізацією з 25 років Генштаб хоче залучити 100 тисяч нових бійців - ЗМІ

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мобілізація Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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