Мобілізацією з 25 років Генштаб хоче залучити 100 тисяч нових бійців - ЗМІ

Журналісти порталу "УП" із посиланням на Генштаб пишуть, що мобілізація з 25 років може додати до ЗСУ близько 100 тисяч нових бійців.

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Мобілізація з 25 років: у Генштабі хочуть залучити до ЗСУ близько 100 тисяч бійців - ЗСУ / колаж Главред, фото Mil.gov.ua та УНІАН

Мобілізація військовозобов'язаних громадян із 25-річного віку дасть змогу залучити до лав Сили оборони України близько 100 тисяч нових бійців. Такий прогноз було опубліковано в матеріалі порталу "Українська правда".

Журналісти зазначають, що закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років чекав на підпис президента України Володимира Зеленського аж 10 місяців - з моменту його ухвалення Верховною Радою за основу і в цілому.

За словами джерел "УП", які начебто брали участь у засіданнях Ставки, тодішній головком ЗСУ Валерій Залужний кілька разів нагадував президенту про закон, однак очільник країни вагався - начебто не наважувався підписати закон через нелюбов до непопулярних рішень та фінансовий аспект мобілізації.

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Але зрештою президент підписав закон - і нібито пішов на цей крок через виснаження особового складу Сил оборони та безповоротні втрати на фронтах україно-російської війни.

У матеріалі стверджується - невідомо, чи вдасться суттєво омолодити Сили оборони завдяки мобілізації 25-річних громадян України (оскільки це пов'язано зі складною демографічною ситуацією в Україні).

Заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН Олександр Гладун також зауважив, що в 1998-1999 роках в Україні народилося 416 349 хлопчиків (зараз їм має бути приблизно 25-26 років).

При цьому, каже Гладун, далеко не всі вони потраплять до ЗСУ - бо хтось не буде придатним за станом здоров'я, а хтось опинився за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

При цьому джерела "УП" у Генеральному штабі прогнозують, що рішення про мобілізацію з 25 років може додати до лав Сил борони приблизно 100 тисяч молодих захисників.

Хто такий Олександр Гладун? Гладун Олександр Миколайович - член-кореспондент НАН України, старший науковий співробітник і доктор економічних наук, Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, повідомляється на сайті Національної академії наук України.

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