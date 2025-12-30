Без підтримки США Україна не зможе виграти війну - Зеленський

Сполучені Штати залишаються критично важливими партнерами в обороні України.

Володимир Зеленський визнав: без підтримки Вашингтона перемога неможлива / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

Україна не зможе перемогти у війні без підтримки США

Ключова допомога - системи ППО, ракети та боєприпаси

Без американської підтримки захист українського неба стане неможливим

Україна не зможе перемогти у війні з Росією без подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Чи можемо ми перемогти без американської підтримки? Без підтримки США ми не зможемо захистити небо, навіть зараз це дуже важко", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, Росія використовує тисячі дронів і ракет. Американські ракети для ППО дуже допомагають.

"На полі бою ми використовуємо артилерію і снаряди, які купуємо в Америки. Без цього ми не переможемо", - зазначив Зеленський.

Інші заяви Зеленського в інтерв'ю Fox News

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що питання територій є найскладнішим у переговорах про припинення війни і залишається єдиним пунктом, де позиції України та Росії істотно розходяться.

За його словами, Україна не може просто відмовитися від своїх територій, адже це суперечить українському законодавству, позиції суспільства та реальній ситуації на місцях.

"Ми не можемо просто вийти з наших територій. Це за межами нашого закону. Це не лише про закон - там живуть люди, там знаходиться наша армія", - наголосив президент.

Коментуючи можливість референдуму щодо територій, Зеленський заявив, що такий крок не дасть позитивного результату і не буде підтриманий українським суспільством.

"Усі хочуть миру, але не за будь-яку ціну. Референдум про відмову від територій не буде позитивним для України", - вважає президент.

Також Зеленський заявив, що глава РФ Володимир Путін не хоче миру, і довіряти російському диктатору не можна. На його думку, господар Кремля хоче піти далі.

"Він [Путін] не говорить про мир. Навпаки - каже, що може піти далі. Це не сигнали миру", - заявив президент України.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 28 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджено на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто. Трамп також відзначив досягнення прогресу.

Далі буде створено американську робочу групу, яка займатиметься досягненням миру в Україні. Перемовники почнуть працювати з Росією, і до них можуть долучитися українські чиновники.

На початку січня лідери країн "коаліції рішучих" зберуться в Парижі. На зустрічі планується визначити конкретний внесок кожної країни в забезпечення безпеки України.

