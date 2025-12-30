"Путін не хоче миру": Зеленський різко висловився про наміри Кремля

Зеленський вважає, що тиск з боку Дональда Трампа може зіграти ключову роль у спробах домогтися миру.

Володимир Зеленський оцінив риторику Кремля / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Короткі тези Зеленського:

Путін не демонструє прагнення до миру

Риторика Кремля вказує радше на намір продовжувати агресію

Путіну не можна довіряти, а його заяви - лише спроба вплинути на позицію США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що глава РФ Володимир Путін не хоче миру. На його думку, господар Кремля хоче піти далі.

Так в інтерв'ю телеканалу Fox News Зеленський відповів на запитання про те, чи є ознаки, що Путін хоче миру, якщо Росія посилила атаки на Київ наприкінці року.

"Ні, якщо бути чесним. Я не чую цього публічно. Він не говорить про мир. Навпаки - каже, що може піти далі. Це не сигнали миру", - заявив президент України.

Він переконаний, що потрібні і діалог, і тиск з боку Трампа.

"У нього є інструменти, і я вважаю, що він намагається досягти миру", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що Путіну довіряти не можна.

"Він не хоче посилення санкцій. Може говорити про "дешеву електроенергію", але нам це не потрібно. Ми заплатили занадто високу ціну - життями. Нам нічого від них не потрібно. Це лише повідомлення для Трампа, спосіб комунікації", - заявив Зеленський.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 28 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто. Трамп також відзначив досягнення прогресу.

Далі буде створено американську робочу групу, яка займатиметься досягненням миру в Україні. Перемовники почнуть працювати з Росією, і до них можуть долучитися українські чиновники.

На початку січня лідери країн "коаліції рішучих" зберуться в Парижі. На зустрічі планується визначити конкретний внесок кожної країни в забезпечення безпеки України.

Варто зазначити, що Трамп також провів переговори з главою РФ. Під час телефонної розмови Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

29 грудня Зеленський розповів деталі переговорів з американським лідером Дональдом Трампом. Президенти обговорили мирний план із 20-ти пунктів і гарантії безпеки для України. Трамп розповів Зеленському, на які кроки готовий піти Путін.

Чим закінчилися переговори Трампа і Зеленського: думка експерта

Переговори у Флориді між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом не привели до дипломатичного прориву, вважає російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін.

За його словами, неясною залишається і ситуація з гарантіями безпеки. Ймовірно, Вашингтон намагається перекласти більшу частину відповідальності за безпеку України на Європу.

"Показовими є і слова Трампа про те, що Путін, з яким він розмовляв перед переговорами, не хоче простого припинення вогню, а прагне угоди, яка завершить війну (...) Путін відмовився навіть від тимчасового припинення вогню, зокрема й для проведення референдуму щодо мирної угоди, який може ініціювати Зеленський", - зазначив Невзлін.

"Загалом Трамп підбив підсумок переговорів фразою: "Якщо нічого не вийде, доведеться воювати і вмирати". Це логічно, особливо з урахуванням повного небажання Москви погодитися ні на мир, ні на перемир'я. Питання лише в тому, чи готові США посилити тиск на Росію, чи Вашингтон продовжить обмежуватися констатацією сумних фактів", - додав він.

Про персону: Леонід Невзлін Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС". Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення. Після повномасштабного вторгнення підтримав Україну та виступає з критикою режиму Путіна, пише Вікіпедія.

