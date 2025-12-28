Рус
"Буде біда": майор ЗСУ назвав імовірні терміни нової війни РФ з Україною

Олексій Тесля
28 грудня 2025, 17:22
Час, який буде за перемир'я, росіяни витрачатимуть на підготовку нового етапу війни, вважає Олег Ширяєв.
РФ може почати новий етап вторгнення в Україну / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр, Сухопутні війська ЗСУ

Головне із заяв Ширяєва:

  • У тому, що буде другий раунд війни, сумнівів немає
  • Росіяни витрачатимуть перемир'я на підготовку нового етапу війни

Російські загарбники у війні проти України не дійшли до реалізації всіх цілей, які мали на початку повномасштабного вторгнення, заявив майор ЗСУ Олег Ширяєв, герой України, командир 225 окремого штурмового полку.

"Нас схиляють Західні партнери навіть до миру з Російською Федерацією. Якщо воно відбудеться - примирення, це не я вирішую, а вирішує політична влада держави. Якщо відбудеться примирення, і ми правильно будемо витрачати цей час, тобто, цей відпочинок між раундами... У тому, що буде другий раунд цієї війни, я не сумніваюся ні на один відсоток. Все одно відбудеться", - сказав він.

Український офіцер переконаний, що весь час, який буде за перемир'я, росіяни витрачатимуть на підготовку нового етапу війни. Він уточнив, що його мета - це відновлення кордонів України 1991 року і додав, що наша країна має правильно витратити час на підготовку армії під час перерви між двома раундами війни.

"Якщо Західні партнери профінансують нашу армію, а ми збудуємо її та підготуємо, відповідно наші солдати, сержанти та офіцери будуть достатньо забезпечені грошима, соціальним пільгами, житлом, - це досить серйозно вплине на нашу обороноздатність у другому раунді", - переконаний Ширяєв.

Разом з тим, він наголошує на важливості відновлення лінії захисту, яку буде пройти досить складно, але визнає брак особового складу у військах. Майор ЗСУ також зазначив, що громадяни України мають долучатися до армії, і що не повинно бути випадків дискредитації роботи ТЦК, а також необхідне єднання, як було у 2022 році.

"Звичайно, нам важко воювати. Є моменти, де ми маємо перебудуватися. Війна - це завжди пристосування до чогось нового, тому що ми завжди повинні шукати перевагу над противником. Тобто, ми повинні мати той важіль впливу, яким ми можемо перемогти", - наголосив Ширяєв. "Ми повинні пристосуватися зараз до того, щоб більше вводити безпілотної компоненти, роботизованих платформ на поле бою", - додав він.

Ширяєв резюмував, що середня ланка управління армії РФ, командири бригад: "Це досить серйозні та потужні офіцери, які отримали досвід у цій війні, і які надалі можуть перебудувати армію відповідно до свого підняття за керівними посадами на військовій службі. Якщо вони її перебудують - то буде біда".

Думка експерта про пошук шляхів завершення війни

Публіцист Віталій Портников вважає, що мирні переговори щодо війни зайшли в глухий кут, насамперед через територіальне питання. За його словами, навіть Дональд Трамп відзначав прагнення Володимира Путіна контролювати всю Україну, а не окремі регіони. Портников також підкреслює, що Україна не бачить причин відмовлятися від Донбасу, який продовжує утримувати.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Раніше було розкрито найгірший сценарій завершення війни з капітуляцією. Єдиною відповіддю може бути максимальна мобілізація суспільства для потреб фронту, переконаний Євген Дикий.

Нагадаємо, раніше з'явився похмурий прогноз щодо завершення війни. Україна повинна прийняти кардинальні зміни в мобілізаційних питаннях, вважає Євген Дикий.

Як повідомляв Главред, раніше з'явився тривожний сценарій завершення війни. Для Дональда Трампа визначальним фактором є необхідність якнайшвидшого завершення війни.

Про персону: Віталій Портников

Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

