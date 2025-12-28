Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Завершення війни в Україні: Зеленський назвав терміни вирішальних переговорів про мир

Олексій Тесля
28 грудня 2025, 16:25
717
Важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, підкреслив президент.
Зеленський, мир
Володимир Зеленський заявив про вирішальні дні для миру в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Володимир Зеленський/Telegram

Головне:

  • Багато що може вирішитися до Нового року, заявив президент
  • Важливо, щоб працювали санкції проти Росії

Настають одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми все для цього робимо, але чи будуть рішення - залежить від партнерів", - написав він.

відео дня

За його словами, це залежить від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії.

Американський план закінчення війни
/ Інфографіка: Главред

"Тільки за цей тиждень вони випустили понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів. Усе проти наших людей, проти життя і всього, що забезпечує його нормальність, - насамперед проти нашої енергетичної інфраструктури", - нагадав Зеленський.

За його словами, буквально 24/7 працюють наші ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України, щоб захистити життя та відновити енергопостачання.

"Але так само важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО України і щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну і гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні будемо говорити з партнерами. Дякую всім, хто допомагає", - резюмує глава держави.

Експерт про план Кремля: Трампу готують пастку

На думку аналітика Володимира Горбача, цілі Кремля виходять за рамки України і включають ослаблення США. Він вважає, що Москва може використовувати переговори і президентство Дональда Трампа як важіль впливу, щоб розширити свої позиції в Європі та за її межами.

Переговори про мир: новини за темою

Раніше Дональд Трамп заявив про "хороші шанси" на мир перед зустріччю із Зеленським. Формат зустрічі у Флориді буде нетиповим для дипломатії і стане частиною іміджевої стратегії Трампа.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви перед зустріччю у Флориді. Президент України прибуде в резиденцію Мар-а-Лаго з оновленим мирним планом із 20 пунктів.

Як раніше писав Главред, напруга перед зустріччю Зеленського і Трампа зростає. Український лідер налаштований на серйозну розмову з надважливих для України питань.

Читайте також:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський війна Росії та України Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Частина міста під контролем ворога": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

"Частина міста під контролем ворога": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

18:55Фронт
Зеленський зізнався, що готовий відвести війська з Донбасу, але за умови - FT

Зеленський зізнався, що готовий відвести війська з Донбасу, але за умови - FT

18:35Україна
"Дуже потужний пакет": CNN дізнався, які гарантії безпеки отримає Україна

"Дуже потужний пакет": CNN дізнався, які гарантії безпеки отримає Україна

17:24Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 28 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Життя розвернеться на 180 градусів: три знаки зодіаку на порозі великих змін

Життя розвернеться на 180 градусів: три знаки зодіаку на порозі великих змін

Путін пригрозив захопленням нових територій і поставив Україні ультиматум

Путін пригрозив захопленням нових територій і поставив Україні ультиматум

Гороскоп Таро на тиждень із 29 грудня до 4 січня: Тельцям - стабільність, Левам - шанс

Гороскоп Таро на тиждень із 29 грудня до 4 січня: Тельцям - стабільність, Левам - шанс

Останні новини

19:31

РФ знайшла слабке місце в ППО України: експерт розкрив головну небезпеку

19:18

У Держдумі стверджують, що небезпека війни зі США минула: чи так це?Погляд

19:15

Не про віру: чому Україна відмовилася святкувати Різдво 7 січня

18:55

"Частина міста під контролем ворога": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

18:45

Яка солярка перетвориться на "жижу" в мороз: результати великої перевірки АЗС

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія НовакаЩо буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака
18:35

Зеленський зізнався, що готовий відвести війська з Донбасу, але за умови - FT

18:31

Деякі моменти вибішують, але я радий бути в арміїПогляд

18:23

Десятки росіян "продавили" кордон: у ЗСУ назвали місце прориву

17:50

"Боляче на це дивитися": Дорофєєва налякала синцями на тілі

Реклама
17:50

Трамп може перекрутити мирний план: що це означає для України — журналіст

17:24

"Дуже потужний пакет": CNN дізнався, які гарантії безпеки отримає Україна

17:22

"Буде біда": майор ЗСУ назвав імовірні терміни нової війни РФ з Україною

17:16

Зарплати зростуть на 150%: кому уряд підвищить виплати з 1 січня

16:28

РФ зазнала рекордних втрат у боях за Гуляйполе і залучає нові резерви - спікер

16:25

Завершення війни в Україні: Зеленський назвав терміни вирішальних переговорів про мир

15:37

Всі станції проїхати можна за 12 хвилин - де в Україні найкоротше метро

15:28

Чуб, шаровари і пояс: що в образі козака було правдою

15:25

Рецепт божественної закуски на Новий рік: весь секрет в начинці

15:12

Чому 29 грудня не можна скаржитися на свою долю: яке церковне свято

14:52

Україна та Росія домовилися про перемир'я, але є нюанс - МАГАТЕ

Реклама
14:35

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

14:34

Добрий дідусь чи нічний жах: ким насправді є домовик

14:31

"Одягайтеся тепліше": синоптик попередила про сильний мороз

14:09

Багато спецпризначенців РФ ліквідували: СБС провели потужну операцію на Донеччині

14:02

Нафтові гіганти та бази у вогні: Сили оборони уразили одразу шість об'єктів РФВідео

13:53

Росіяни можуть завдати масованого удару на Новий рік: яке місто під загрозою

13:38

Питання Трампа до кремлівців: передоплата пройшла, де перемир'я?Погляд

13:34

Чому Кремль боїться Львова більше, ніж НАТО: головний міф російської пропаганди

13:04

Зарплати педагогів різко зростуть: МОН назвав дату нарахування надбавки

12:55

Ворог проникає в центральні райони важливого міста: військові зробили заяву

12:55

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

12:49

Любовний гороскоп на тиждень з 29 грудня по 4 січня

12:28

Померла легендарна французька акторка Бріджіт Бардо

12:05

Погода на Новий рік здивує українців: де вдарить мороз до -19 °C

12:01

Гороскоп на завтра 29 грудня: Овнам - важливе запрошення, Водоліям - ризик

11:55

Зіркова закуска на новорічний стіл: швидкий рецепт бутербродів з оселедцем

11:39

Фінансовий гороскоп на тиждень з 29 грудня по 4 січня

11:00

Пункт управління РФ запалав: СБС провели успішну операцію в Криму

10:58

Відключення світла 28 грудня: з'явилися графіки для Києва на неділюФото

10:18

"Українська влада ніколи не підпише мирні угоди": економіст пояснив чому

Реклама
10:14

Гороскоп Таро на тиждень із 29 грудня до 4 січня: Тельцям - стабільність, Левам - шанс

10:04

Скільки коштуватиме долар після Нового року - неочікуваний прогноз банкіра

09:31

Відключення світла в Україні - графіки на 28 грудня (оновлюється)

09:14

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 грудня (оновлюється)

09:10

Напруга перед зустріччю Зеленського і Трампа зростає: ЗМІ назвали причину

09:01

Гороскоп на тиждень з 29 грудня по 4 січня: Рибам - зміни, Левам - успіх

08:52

Унікальні два сценарії: ветеран АТО сказав, як може закінчитися війна в Україні

08:27

Міноборони РФ приховує важливу правду про фронт: аналітики ISW викрили брехню

08:14

Карта Deep State онлайн за 28 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:46

В небі червоні спалахи, а тисячі росіян без світла: дрони потужно атакували РФ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти