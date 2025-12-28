Завершення війни в Україні: Зеленський назвав терміни вирішальних переговорів про мир

Важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, підкреслив президент.

Володимир Зеленський заявив про вирішальні дні для миру в Україні

Головне:

Багато що може вирішитися до Нового року, заявив президент

Важливо, щоб працювали санкції проти Росії

Настають одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми все для цього робимо, але чи будуть рішення - залежить від партнерів", - написав він.

За його словами, це залежить від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії.

"Тільки за цей тиждень вони випустили понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів. Усе проти наших людей, проти життя і всього, що забезпечує його нормальність, - насамперед проти нашої енергетичної інфраструктури", - нагадав Зеленський.

За його словами, буквально 24/7 працюють наші ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України, щоб захистити життя та відновити енергопостачання.

"Але так само важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО України і щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну і гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні будемо говорити з партнерами. Дякую всім, хто допомагає", - резюмує глава держави.

Експерт про план Кремля: Трампу готують пастку

На думку аналітика Володимира Горбача, цілі Кремля виходять за рамки України і включають ослаблення США. Він вважає, що Москва може використовувати переговори і президентство Дональда Трампа як важіль впливу, щоб розширити свої позиції в Європі та за її межами.

Раніше Дональд Трамп заявив про "хороші шанси" на мир перед зустріччю із Зеленським. Формат зустрічі у Флориді буде нетиповим для дипломатії і стане частиною іміджевої стратегії Трампа.

Нагадаємо, раніше Трамп із Зеленським зробили гучні заяви перед зустріччю у Флориді. Президент України прибуде в резиденцію Мар-а-Лаго з оновленим мирним планом із 20 пунктів.

Як раніше писав Главред, напруга перед зустріччю Зеленського і Трампа зростає. Український лідер налаштований на серйозну розмову з надважливих для України питань.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

