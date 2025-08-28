Невідомі дрони завітали в гості: в Росії палають одні з найбільших НПЗ

Коротко:
- Росію атакували невідомі дрони
- Через це на двох російських НПЗ виникла пожежа
- Масштаби пошкоджень наразі невідомі
В ніч на 28 серпня в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський та Новокуйбишевський. Про це пишуть російські Telegram-канали.
Зазначається, що Росію атакували невідомі дрони, внаслідок чого на двох російських НПЗ виникла пожежа.
Так, у Самарській області під удар потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.
Важливо додати, що даний завод належить російській державній компанії "Роснефть" і являється одним з найбільших у Росії з річною потужністю переробки 8,3 млн тонн нафти. Він також виробляє пальне для військової авіації, зокрема для надзвукових літаків Ту-22М3.
Водночас, у Краснодарському краю безпілотниками було атаковано Афіпський НПЗ. Інформації щодо масштабів пошкоджень і можливих постраждалих наразі немає.
В Росії горить НПЗ - відео:
Коваленко про пожежу на російських НПЗ
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ в Росії зараз палають.
За його словами, це одні з ключових НПЗ російської економіки війни.
"Поки Росія атакує дитячі садочки та багатоповерхівки, в них палає низка стратегічних об’єктів, включно з НПЗ", - написав він.
Втрати РФ від ударів по НПЗ
Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України (СБС ЗСУ) Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що бензин в Росії стає дефіцитною рідино, а газ та нафта - швидкозгореними.
"Кощієва голка цієї ночі нервово анорексувалася ще на 4,7%. Сумарно на 21% схудла протягом двох тижнів серпня 2025 нафтоколонка окупанта", - написав він.
Командувач також розповів, хто здійснював атаки на російські НПЗ. Так:
- Атаку на Куйбишевський НПЗ у Самарській області РФ (7 млн т нафти на рік — 2,5% від загального обʼєму) здійснили бійці Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з Силами спеціальних операцій.
- Удар по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї РФ (6,25 млн тонн — 2,2% від загального обсягу) — Жало Птахів СБС (14 полк) спільно з Головним управлінням розвідки України.
Удари по російських НПЗ
Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що майже щодня завдаються удари по російських НПЗ, і в Росії вже почалися перебої з бензином в окремих регіонах.
Він зауважив, що українські безпілотними прилітають, зокрема в Підмосков'я, Середнє Поволжя і далі.
"Це дуже потужний козир", - наголосив він.
Вибухи в РФ - останні новини
Як повідомляв Главред, увечері 26 серпня над російським Ростовом-на-Дону лунали вибухи. Пізніше над містом здійнявся дим. У центрі міста почалася пожежа.
У ніч проти 23 серпня в місті Петров Вал Волгоградської області РФ також лунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку безпілотників і займання неподалік залізничної станції.
Крім того, 22 серпня український ударний морський дрон зміг прорватися в бухту Новоросійська, де країна-агресор Росія тримає залишки Чорноморського флоту РФ.
Про персону: Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
