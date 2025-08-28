Рус
Невідомі дрони завітали в гості: в Росії палають одні з найбільших НПЗ

Марія Николишин
28 серпня 2025, 09:16
Один із атакованих заводів виробляє пальне для військової авіації РФ.
В Росії горять НПЗ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Росію атакували невідомі дрони
  • Через це на двох російських НПЗ виникла пожежа
  • Масштаби пошкоджень наразі невідомі

В ніч на 28 серпня в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський та Новокуйбишевський. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Зазначається, що Росію атакували невідомі дрони, внаслідок чого на двох російських НПЗ виникла пожежа.

Так, у Самарській області під удар потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

Важливо додати, що даний завод належить російській державній компанії "Роснефть" і являється одним з найбільших у Росії з річною потужністю переробки 8,3 млн тонн нафти. Він також виробляє пальне для військової авіації, зокрема для надзвукових літаків Ту-22М3.

Водночас, у Краснодарському краю безпілотниками було атаковано Афіпський НПЗ. Інформації щодо масштабів пошкоджень і можливих постраждалих наразі немає.

В Росії горить НПЗ - відео:

Коваленко про пожежу на російських НПЗ

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ в Росії зараз палають.

За його словами, це одні з ключових НПЗ російської економіки війни.

"Поки Росія атакує дитячі садочки та багатоповерхівки, в них палає низка стратегічних об’єктів, включно з НПЗ", - написав він.

Втрати РФ від ударів по НПЗ

Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України (СБС ЗСУ) Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що бензин в Росії стає дефіцитною рідино, а газ та нафта - швидкозгореними.

"Кощієва голка цієї ночі нервово анорексувалася ще на 4,7%. Сумарно на 21% схудла протягом двох тижнів серпня 2025 нафтоколонка окупанта", - написав він.

Командувач також розповів, хто здійснював атаки на російські НПЗ. Так:

  • Атаку на Куйбишевський НПЗ у Самарській області РФ (7 млн т нафти на рік — 2,5% від загального обʼєму) здійснили бійці Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з Силами спеціальних операцій.
  • Удар по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї РФ (6,25 млн тонн — 2,2% від загального обсягу) — Жало Птахів СБС (14 полк) спільно з Головним управлінням розвідки України.

Удари по російських НПЗ

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що майже щодня завдаються удари по російських НПЗ, і в Росії вже почалися перебої з бензином в окремих регіонах.

Він зауважив, що українські безпілотними прилітають, зокрема в Підмосков'я, Середнє Поволжя і далі.

"Це дуже потужний козир", - наголосив він.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 26 серпня над російським Ростовом-на-Дону лунали вибухи. Пізніше над містом здійнявся дим. У центрі міста почалася пожежа.

У ніч проти 23 серпня в місті Петров Вал Волгоградської області РФ також лунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку безпілотників і займання неподалік залізничної станції.

Крім того, 22 серпня український ударний морський дрон зміг прорватися в бухту Новоросійська, де країна-агресор Росія тримає залишки Чорноморського флоту РФ.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Не тільки княгині: що приховує життя єдиної української імператриці

20:58

Як приготувати звичайне куряче філе, щоб усі ахнули - відмінний рецептВідео

20:57

Буде рости не по дням, а по годинам: ТОП-10 кроків, як пришвидшити ріст волосся

20:56

Зеленський призначив нового посла України в США - хто ним став

20:41

Вибухи можуть пролунати найближчим часом: існує велика загроза ракетно-дронових ударів

20:35

Де три відмінності між двома котами: лише "геній головоломок" їх знайде за 27 секунд

20:14

В Україні помітили екзотичну пташку: куди прилетіли пернаті неймовірної краси

19:56

Як зрозуміти, що чоловік таємно закоханий у вас: 4 неочевидні сигнали психологів

19:53

"Цього було б достатньо": експерт назвав кількість ракет, здатних змінити хід війни

19:44

На що вказує великий палець - вчені розкрили його зв’язок із розміром мозку

