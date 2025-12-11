Дедлайн США для миру - з яких трьох областей РФ виведе війська та що чекає на Донбас

США пропонують зробити на Донбасі вільну економічну зону, однак, досі не відомо, хто буде здійснювати контроль за цією територією, вказав президент.

Розкрито деталі мирного плану США - з яких областей Росія виведе війська та яка доля Донбасу / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Як зараз виглядає мирний план США - чи ставили американці дедлайн щодо мирної угоди

Як США пропонують "вирішити питання" Донбасу

З яких територій має вийти Росія - що буде з ЗАЕС за умовами мирної угоди

11 грудня 2025 року президент України Володимир Зеленський провів чергове спілкування з українськими та зарубіжними журналістами в Офісі президента, де відкрито обговорив найактуальніші питання — від мирних перемовин і пропозицій щодо гарантій безпеки до ситуації навколо Запорізької АЕС та перспектив майбутніх президентських виборів.

Главред зібрав основні заяви президента України щодо війни та мирних переговорів.

Як зараз виглядає мирний план США

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала свою реакцію на план США, який обговорювався і редагувався в РФ. До підготовки цієї версії долучалися європейські партнери, тому документ містить як українське бачення, так і європейські аспекти.

"Це не остаточний план. Це реакція на те, що ми отримали, в умовах, які вже були до цього. Вже був відредагований перший план – з 28 пунктів план зменшився до 20 пунктів. Тобто цей план постійно опрацьовується, редагується. І це постійний процес, що триває і зараз", - вказав він, передає Бабель.

Зеленський підкреслив, що план складається не з одного документа, а є комплексом документів. Багато з них ще не фіналізовані, оскільки їх зміст залежить від остаточного вигляду базового 20-пунктного плану. Цей базовий план визначає рамку для таких напрямів, як післявоєнна економіка, відновлення та гарантії безпеки, а деталі кожного з пунктів оформлюватимуться окремими документами. Таким чином, 20 пунктів є фундаментом, на основі якого формуватиметься необхідна кількість супутніх документів.

Зеленський додав, що вчора обговорювали економічний напрям та відновлення, і цей напрям теж, ймовірно, вимагатиме кількох окремих документів.

Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Чи ставили США дедлайн щодо мирної угоди

Зеленський зазначив, що конкретних ультимативних термінів щодо прийняття Україною мирної угоди не було, проте всі прагнуть завершити процес якнайшвидше, і США активно це підкреслюють.

"Я думаю, що вони дійсно хотіли, а може хочуть до Різдва мати повне розуміння, де ми з цією угодою. Для нас важливий результат. Безумовно, хочеться раніше, але для нас важливий результат", - зазначив президент.

Про які гарантії безпеки ведуться переговори з США

Щодо гарантій безпеки Зеленський повідомив, що провів відеодзвінок із колегами зі США з безпекової та оборонної команд.

"Також має бути узгоджене достатньо загальне бачення з якимись важливими точковими пунктами. Після цього українська група – вже не економічна, а безпекова – буде працювати з американською групою безпеки. Це буде один документ або більше – подивимося, але гарантії безпеки мають бути дійсно ефективними і спрацювати, щоб не було третього російського вторгнення. Тому ми максимум уваги цьому приділяємо", - додав президент, передає РБК Україна.

Безпекові угоди України / Інфографіка: Главред

Як США пропонують "вирішити питання" Донбасу

Він зазначив, що у 20-пунктному мирному плані США залишаються питання, зокрема щодо територій, які є дуже чутливими. Україна вдячна США за співпрацю та посередницьку роль, і підтримує постійний контакт, проте наразі складно прогнозувати остаточний вигляд документа. Росія прагне отримати весь Донбас, але Україна цього не приймає, а американці шукають можливий формат вирішення.

"Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а росіяни – "демілітаризованою зоною". Наша позиція в плані: справедливо – коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено", - вказав він, передає lb.ua.

Зеленський пояснив, що на даний момент американська сторона бачить компроміс так: українські війська виходять з частини Донеччини, а російські війська не заходять на цю територію. Хто керуватиме цією зоною, яку пропонують визначити як "вільну економічну" або "демілітаризовану", поки не визначено. Саме так зараз виглядає компромісне бачення США.

"Коли ми говоримо про "вільну економічну зону" і що там не може бути військ, бо вони на певній відстані одне від одного, то, напевно, справедливо спитати: а якщо хтось кудись відходить з одного боку, як хочуть це від українців, то чому інша сторона війни не відходить на ту саму відстань в інший бік? І є питання щодо менеджменту на цих територіях, по обидва боки контактної лінії, якщо хтось кудись начебто відійде. Це поки що все дуже багато питань залишає. Тому розмова щодо цього триває", - додав глава держави.

Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

Зеленський повідомив, що ознайомився з усіма пропозиціями американської сторони, які фактично відображають і позицію Росії щодо територій Донеччини. Він наголосив, що такі підходи не відповідають інтересам України, проте діалог необхідно продовжувати й намагатися шукати більш прийнятні рішення.

Референдум в Україні

Президент підкреслив, що питання українських територій належить вирішувати виключно українському народу.

"У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України. Подивимося, як це все буде відбуватися далі. Зараз насправді багато чого залежить, я вважаю, від нашого війська. Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію", - додав він.

З яких територій в рамках мирної угоди має вийти Росія

Також Зеленський зазначив, що окрім спірних моментів щодо Донеччини, у документах містилася пропозиція про вихід російських військ із частини територій, які вони зараз утримують. Йдеться про окремі райони Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей, окуповані росіянами.

"Херсон, Запоріжжя – їхня позиція що ні, не відходять, і стоїмо, де стоїмо. Це сьогодні так. Я просто констатую факт", - зазначив президент.

Що буде з ЗАЕС за умовами мирної угоди

Зеленський зазначив, що наразі Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військ, і вони прагнуть залишити її собі. Україна категорично проти цього й наголошує, що за таких умов станція не працюватиме.

За його словами, США пропонують спільну модель управління об’єктом. Українська позиція полягає в тому, що це можливо лише за умови, якщо американська сторона фактично перебере контроль і забезпечить демілітаризацію навколишньої зони — тобто виведення російських військ на безпечну відстань. Лише після цього Україна матиме реальний доступ до станції, а вже далі можна буде шукати формат управління.

"Тобто для нас ЗАЕС це – наше, а росіяни вважають, що якщо вони окупували, то це їхнє. Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше – це наше. І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити, – поки що складно сказати. Все це в обговореннях", - вказав він.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Проведення виборів в Україні

Коментуючи проведення виборів в Україні під час воєнного стану, він зазначив, що партнери вже неодноразово порушували це питання публічно. Президент наголосив, що Україна не повинна виглядати слабкою і дозволяти використовувати відсутність виборів як аргумент проти себе. Він підтримує проведення виборів, враховуючи зауваження партнерів, зокрема президента США, що війна не повинна затягуватися під приводом утримання на посадах.

"Найголовніше – щоб вибори прийшли легітимно. Якщо можливо з боку партнерів допомогти нам організувати сам процес виборів безпечно в адекватні терміни, я буду підтримувати. І щоб це не було просто медійним сигналом від мене, я попросив народних депутатів України підготувати підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану. Сьогодні важливо закінчити війну, і важливо її закінчити в сильній позиції для України", - наголосив президент.

США проти вступу України до НАТО

Щодо перспектив вступу до НАТО, Зеленський підкреслив, що Сполучені Штати не підтримують українське членство в Альянсі й говорять про це прямо. Він нагадав, що Україні не пропонували запрошення чи конкретні кроки щодо вступу й раніше, і ця позиція залишається незмінною. Тому, на його думку, питання НАТО навряд чи стане перешкодою у переговорах між США та Росією.

"Але тут треба бути обережними. Які є окремі домовленості у США з Росією? Ми з вами не знаємо. Напевно, будемо знати. З часом всі секрети відкриваються. Я знаю тільки те, що є в документах, які ми обговорюємо. І розумію ставлення США. І навіть розумію їхнє ставлення щодо інших – тих, хто вступив в НАТО в тій чи іншій хвилі розширення НАТО. Все це дуже складні речі і стосуються не тільки України. Щодо нас, позиція Америки неодноразово відкрито була і залишається", - стверджує президент.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Коли може початись режим припинення вогню

Зеленський додав, що, за оцінкою США після кількох переговорів із Росією, повне припинення вогню можливе лише після підписання рамкової угоди.

"На мій погляд, не є секретом, що росіяни не підуть на сізфаєр, якщо немає ніякої угоди. Наша позиція не змінилася – ми вважаємо, що сізфаєр потрібен. Але ми отримуємо саме таку інформацію: єдиний варіант сізфаєру – це підписання рамкової угоди", - додав він.

Чи може Росія може вийти з мирних переговорів

Зеленський наголосив, що Україна докладає всіх зусиль для конструктивної роботи над текстом мирної угоди й водночас відстоює свої національні інтереси, але процес може зірватися з різних причин.

"Я вважаю, що ми конструктивні. При цьому ми не зливаємо нашу державу, не здаємо нашу незалежність, що важливо, але ми конструктивні. Ми діємо, ми кожного дня працюємо. Вони відправили документ, є до нього питання, ми його доопрацювали, дещо змінили форми, додали ідей, і відправили їм документ. Саме так це працює", - вказав він

Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

Чи піде Росія на закінчення війни

Він також зауважив, що Росія стикається зі значними економічними труднощами. На його думку, російському керівництву потрібна пауза, адже ситуація для них ускладнюється. Проте Москва не демонструє готовності завершувати війну, хоча й розуміє, що економічний тиск лише посилюватиметься — особливо якщо вони визнають перед президентом Трампом, що не мають наміру припиняти бойові дії.

"Президент Трамп буде йти далі, посилювати тиск. І вони не хочуть цього. Пам'ятаєте, скільки разів вони йшли на різні дипломатичні трюки для того, щоб президент Трамп не вводив санкції? Зараз теж є такий ризик. Але всі партнери мають це бачити і усвідомлювати", - резюмує він.

План Маршала для України

Зеленський зазначив, що Україна та США, на його переконання, зможуть укласти угоду щодо економічної підтримки та відбудови, адже мова йде про те, як Америка може допомогти та як обидві сторони можуть ефективно співпрацювати, і наразі цьому не перешкоджає Росія. Він також вважає, що Київ і Вашингтон напрацюють дієві гарантії безпеки та підпишуть їх, причому економічні домовленості та питання безпекових гарантій можуть рухатися паралельно.

"Але їм потрібна рамкова угода, американці хочуть рамкову угоду, такий дипломатичний фундамент, тому що вони вважають, що в рамковій угоді є головні принципи закінчення війни", - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що заморожені російські активи є справедливим ресурсом для компенсацій. Якщо бойові дії триватимуть, ці кошти підуть на оборонні потреби, зокрема на виплати військовим та закупівлю озброєння. У разі завершення війни їх планують спрямувати на відбудову країни.

Зеленський також повідомив, що США та країни Європи можуть долучитися до створення спеціального фонду відновлення, подібного до плану Маршалла. Він підкреслив, що такі перемовини ведуться між Києвом і Вашингтоном, тоді як деталі контактів між США та Росією йому невідомі.

Якою буде чисельність ЗСУ в рамках мирної угоди

Зеленський повідомив, що в документі відображена актуальна чисельність української армії — 800 тисяч військових, і цей пункт погоджено з військовими, тож він вважає його достатньо опрацьованим.

/ Фото: УНІАН

Україна та Росія проведуть великий обмін

Президент також зазначив, що Росія почала гальмувати процес обміну полоненими, прагнучи досягти узгодження загальних домовленостей. За його словами, як тільки ці процеси будуть сформовані, Україна знову зможе повернутися до рішень щодо обмінів.

"У Рустема Умєрова була зустріч про обміни. Сторони погодили, що буде такий достатньо великий обмін до нового року і що треба проговорювати списки. Але зараз саме з російської сторони є гальмування", - резюмував президент України.

Чия економіка в умовах війни протримається більше українська чи російська - думка експерта

Як писав Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що економіка України в умовах повномасштабної війни здатна протриматися довше за російську завдяки всебічній підтримці союзників та міжнародних організацій.

На відміну від економіки Росії, яка зазнає дедалі жорсткіших санкцій і фактично позбавлена доступу до зовнішніх фінансів, українська економіка отримує масштабну багатовекторну допомогу від міжнародних організацій та урядів понад 60 країн, що діють за принципом "стільки, скільки потрібно".

"Українська економіка однозначно витримає довше, ніж російська, причому не на один день і навіть не на один рік, а мінімум на п'ять років", - наголосив він.

