Підірвано носій лазерної зброї: ЗМІ про ураження літака-прототипу РФ А-60

Ціллю українського удару був авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва.

Уражено російський літак А-60 / Колаж Главред, фото скріншот, airwar.ru

Головне:

Уражено експериментальний російський літак А-60

Метою українського удару був авіаційний НТК імені Берієва

Сили оборони України в Таганрозі Ростовської області уразили експериментальний російський літак А-60 під час нічної атаки 25 листопада.

Як пише портал Militarnyi, А-60 - це літаюча лабораторія для випробування лазерної зброї.

Подробиці удару по Таганрогу

Зазначається, що відео атаки опублікував Telegram-канал Exilenova+. Судячи з відео та фото очевидців серед місцевих жителів, метою українського удару був авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва, а також аеродром Таганрог-Південний, який є головною випробувальною базою підприємства.

Аналізуючи одне з відео удару, оглядачі дійшли висновку, що під час атаки було вражено, а можливо, і повністю знищено радянську/російську літаючу лабораторію А-60 з реєстраційним номером RA-86879, на базі військово-транспортного літака Іл-76МД.

/ Главред

У чому особливість літака А-60

Літак став носієм авіаційного варіанту мегаватного лазера, який планувалося вивести в космос як 17Ф19Д "Скіф-Д". З метою розміщення лазерної системи базова конструкція Іл-76 зазнала досить серйозних змін.

За час проєкту в СРСР було побудовано тільки два дослідні зразки цієї експериментальної системи.

Уражений А-60 багато років стояв на одному місці на території аеродрому "Таганрог-Південний".

/ militarnyi.com

Що відомо про авіазавод ім.Берієва

Авіазавод ім.Берієва спеціалізується на розробці, серійному виробництві, модернізації та ремонті літаків-амфібій та авіаційних комплексів спеціального призначення, зокрема, літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Також на заводі проводять капітальний ремонт літаків авіації ВМФ Росії і модернізацію стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МСМ. Підприємство входить до складу ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" російської держкорпорації "Ростех".

Дивіться відео - удар по літаку А-60:

/ Скріншот

Удари по цілях РФ: що кажуть експерти

За даними Інституту вивчення війни, атаки українських дронів на російські нафтопереробні підприємства спричинили перебої в забезпеченні паливом і стали причиною зростання внутрішніх цін на бензин. Аналітики зазначають, що дефіцит палива, який сформувався, призведе до збільшення витрат як для компаній, так і для населення, що надалі може посилити інфляційний тиск на російську економіку.

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ уже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Про джерело: Мілітарний Мілітарний (Militarnyi) — українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент — новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія. Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році. 31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

