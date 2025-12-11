Графіки вимкнення світла на 12 грудня: якими будуть обсяги обмежень та у яких областях

Обмеження будуть введені для промислових та побутових споживачів.

Графік вимкнення світла на 12 грудня / Колаж: Главред, фото: pexels

Що дізнаєтесь:

У яких область вимикатимуть світло 12 грудня

Якими будуть обсяги обмежень 12 грудня

В Україні у п'ятницю, 12 грудня, будуть вимикати світло. Укренерго вже розповіло, у яких регіонах та як довго триватимуть обмеження.

У цей день будуть діяти обмеження потужності для промисловості. Для побутових споживачів вводять графіки погодинних вимкнень світла.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що світло вимикатимуть протягом всієї доби у всіх областях України.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Укренерго не уточнило в обсязі скількох черг будуть введені обмеження. Можна припустити, що обмеження будуть діяти обсягом до 4 черг.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Згодом з'явилися нові графіки вимкнення світла ДТЕК на 12 грудня. Вони стосуються Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.

Коли в Україні скасують відключення - прогноз експерта

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що графіки відключень електроенергії в Україні триватимуть усю зиму. Він вважає, що відключення можуть скасувати лише на початку квітня.

За його словами, українцям доведеться звикати до тривалих відключень. Крім цього, у разі нових атак вони можуть тривати цілодобово.

Удари по енергетиці та відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, до кінця тижня в більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень в обсязі трьох черг. Українці залишатимуться без електропостачання до 12 годин на добу. Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що ситуація залишається нестабільною, оскільки енергосистема країни перебуває під постійними атаками Росії. Тому прогнози щодо відключень можуть змінюватися залежно від наслідків обстрілів.

У Києві фіксують відключення електроенергії тривалістю 14-16 годин на добу, і така ситуація може зберігатися щонайменше до березня. Такий прогноз озвучив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

На тлі загрози нових масованих атак з боку Росії, у столиці України розгортається дискусія про можливість евакуації населення в разі тривалого знеструмлення. За інформацією джерела Суспільного, у Києві вже затверджено план евакуації, який передбачає організований виїзд частини мешканців у разі повного блекауту.

Повне відновлення української енергосистеми може розтягнутися щонайменше на сім років - саме стільки часу знадобиться, щоб повернути інфраструктуру в стабільний стан після масованих ударів Росії. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

