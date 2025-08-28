Дрони ЗСУ спричинили пожежу біля палацу Путіна: ЗМІ дізнались, чи зачепило маєток

Уламки одного з українських безпілотників спричинив масштабну пожежу у лісовому масиві біля маєтку.

Пожежа розгорілася на великій площі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншоти

Основне:

Уламки дрона під час атаки на Росію зачепили ліс біля палацу Путіна

Площа пожежі сягала більше 30 тисяч квадратних метрів

Українські дрони у ніч на 28 серпня атакували країну-агресорку Росію. Уламки одного з дронів спричинили пожежу у лісі в районі села Криниця у Геленджику. Про це пишуть російські ЗМІ.

Найцікавіше те, що це село знаходиться всього за 10 кілометрів напряму від палацу кремлівського диктатора Володимира Путіна. Мова йде про славнозвісний комплекс з басейном, спа-зоною, сауною, домашнім кінотеатром та навіть аквадискотекою і казино.

Спочатку площа пожежі становила приблизно 3 тисячі кв. м, а потім збільшилася до 32 тисяч кв. м. Через такі масштаби на місце інциденту направили навіть вертоліт МНС. Однак він не зміг гасити пожежу через вітер.

Щодо того, чи зачепила пожежа велику територію палацу Путіна, чи буферну зону навколо нього, наразі ЗМІ інформацію не оприлюднюють.

Що відомо про палац Путіна

Ще у 2021 році російський політик-опозиціонер Олексій Навальний опублікував розслідування про палац, який нібито належить президенту РФ Володимиру Путіну.

Він розташований на Чорноморському узбережжі біля міста Геленджик і є найбільш охоронюваним місцем в РФ. Площа комплексу становить 68 гектарів, але він оточений буферною зоною ще у 7 тисяч гектарів, яка за документами належить ФСБ.

Атаки дронів на Росію - останні новини

У ніч на 28 серпня в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський та Новокуйбишевський.

Нагадаємо, Главред писав, що на днях найбільший морський порт РФ на Балтиці – Усть-Луга – зазнав атаки безпілотників. Зокрема на терміналі НОВАТЕК розгорілася пожежа.

Раніше, над російським Ростовом-на-Дону лунали вибухи. Над містом здійнявся дим, в області було оголошено безпілотну небезпеку, а місцеві жителі повідомили про атаку дронів.

