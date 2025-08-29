Дефіцит та подорожчання бензину в РФ: в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ

Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

https://glavred.net/world/deficit-i-podorozhanie-benzina-v-rf-v-isw-raskryli-posledstviya-udarov-po-npz-10693694.html Посилання скопійоване

Дефіцит бензину в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

У Росії дефіцит бензину через удари ЗСУ по НПЗ

Через це може пришвидшитись інфляція в РФ

Удари ЗСУ підривають довіру суспільства до здатності влади захистити інфраструктуру

Атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи країни-агресора призвели до нестачі пального та подорожчання бензину в Росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 28 серпня українські Сили безпілотних систем разом із підрозділами СБУ, ССО та ГУР вдарили по двох нафтопереробних заводах. Ударів зазнали Куйбишевський НПЗ у Самарській області, який переробляє до 7 млн тонн нафти на рік, та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї з потужністю 6,25 млн тонн. Обидва підприємства виробляють бензин і дизель та забезпечують паливом російську армію.

відео дня

Водночас, 27 серпня уряд РФ оголосив про продовження заборони на експорт бензину. Для виробників її подовжили до 30 вересня, для не виробників — до 31 жовтня.

"У Росії ще до атак існували труднощі з постачанням пального, через що з 2022 року періодично вводилися обмеження на його експорт. Останні удари з боку України посилили дефіцит і призвели до різкого зростання цін на бензин у Росії та на окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.

На думку аналітиків, паливний дефіцит підвищить витрати бізнесу та населення і пришвидшить інфляцію в РФ.

"Удари по об’єктах у глибокому тилу залишаються однією з найбільш болючих тем для російського суспільства і водночас підривають довіру до здатності влади захистити критично важливу інфраструктуру", - зауважили в ISW.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Перебої з бензином в РФ

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що українські військові дуже ефективно використовують далекобійні безпілотними для ударів по Росії.

За його словами, майже щодня завдаються удари по російських НПЗ.

"В Росії вже почалися перебої з бензином в окремих регіонах, зокрема і в Криму. Також почали зростати ціни на бензин. Крім того, виникли проблеми з авіасполученням", - наголосив він.

Удари по російських НПЗ - що відомо

Як повідомляв Главред, в ніч на 28 серпня в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський та Новокуйбишевський.

Пізніше в Генштабі ЗСУ заявили про ураження Афіпського НПЗ, що у Краснодарському краї та Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області. Під удар ЗСУ також потрапили склади боєприпасів та низка логістичних об’єктів Росії.

Крім того, Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч проти 21 серпня уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області країни-агресора Росії.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред