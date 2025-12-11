900 Шахедів і десятки ракет: РФ готова до обстрілу України - названо цілі ударів

Російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами і дронами протягом найближчих трьох діб.

РФ готова до масованого обстрілу / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що відомо:

РФ завершує підготовку до масованого обстрілу

Окупанти накопичили близько 900 дронів та десятки ракет

Обстріл може відбутися протягом трьох найближчих діб

Російські окупанти завершують підготовку до нового масованого обстрілу України. Ворог вже накопичив дрони та ракети. Про це повідомляють моніторингові канали.

За оцінками моніторів, окупанти можуть застосувати до 900 ударних дронів, балістичні ракети та крилаті ракети. Атака може відбутися протягом найближчих трьох діб.

Росіяни можуть застосувати:

шість Ту-95мс;

чотири Ту-22м3;

900 ударних дронів;

вісім МіГ-31К;

12 крилатих ракет "Іскандер-К";

12 балістичних ракет "Іскандер-М";

16 крилатих ракет "Калібр".

"Ворог продовжує передислокацію стратегічної авіації, закінчуючи підготовку до масованого ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

Ракети, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Монітори наголосили на тому, що росіяни протягом кількох діб здійснювали доставку ударних дронів на пускові локації:

Шаталове - близько 130 дронів;

Брянськ - 120;

Приморсько-Ахтарськ - 150;

Крим - 100;

Донецьк - 50;

Міллєрове - 140;

Курськ - 160;

Орел - 110.

Ймовірні цілі

Росіяни можуть вдарити по об'єктах критичної інфраструктури України. Під загрозою ударів енергетична, газова та промислова інфраструктура.

Ворожі цілі, ймовірно, можуть полетіти для атак північних, центральних та західних регіонів.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 7 грудня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами "Кинджал", які були випущені з бортів МіГ-31К. На Київську область налетіли ворожі дрони типу "Шахед". Під атакою опинився Фастів. У Кременчуку Полтавської області також пролунали потужні вибухи. Ворог завдав комбінованого удару по місту.

Крім того, російські окупанти перейшли до нової тактики повітряних атак по цивільній інфраструктурі Україні. Зокрема, ворог вперше націлився на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це пише військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ. За тиждень росіяни здійснили пуски понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів і майже 70 ракет різних типів. Під атакою були об'єкти інфраструктури, які підтримують звичайне життя.

Що відомо про МіГ-31 МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км. МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

