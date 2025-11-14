Потужний удар ракет і дронів ЗСУ: у РФ підірвано порт, НПЗ і установку ЗРК С-400

Під час атаки застосовували українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА.

Головне:

Зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту РФ

Завдано удару по нафтовому терміналу "Шесхаріс"

Атаковано пускову установку зі складу ЗРК С400

Підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії.

Під час атаки застосовували українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу "Шесхаріс" та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет з подальшою детонацією і пожежею. Ступінь збитків уточнюється.

Що відомо про уражені нафтові об'єкти

Термінал "Шесхаріс" - один із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні Росії. Задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні.

Також уражено нафтопереробний завод "Саратовський" у Саратовській області РФ. Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкта. Підприємство задіяне в забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження уточнюються.

Удар по об'єктах зберігання ПММ

Крім того, було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання паливно-мастильних матеріалів "Комбінат Кристал" у районі Енгельса Саратовської області РФ. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об'єкта, додали в Генштабі.

Експерти про удари по цілях у РФ

Українські атаки дронів по російських НПЗ викликали перебої в забезпеченні паливом і стали причиною подорожчання бензину всередині країни. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. На думку аналітиків, дефіцит пального, що сформувався, призведе до зростання витрат як у підприємств, так і у населення, що в перспективі може посилити інфляційний тиск на економіку Росії.

