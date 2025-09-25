Рейд "примар" у Криму: спецпризначенці спалили два російські літаки Ан-26

Серед уражених РЛС - радіолокаційна станція надводної обстановки та берегова станція МР-10М1 "Мис М1".

Бійці ГУР провели успішну операцію в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Під удар потрапили два літаки та дві РЛС

Операцію провів спецпідрозділ ГУР

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Примари" знищив у тимчасово окупованому Криму два російські літаки та берегові радіолокаційні станції.

Як повідомляє пресслужба ГУР, майстри спецпідрозділу ГУР продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму.

Під час рейду на півострів спецпризначенці спалили два транспортні літаки російських загарбників Ан-26, а також вразили ворожі радіолокаційну станцію надводного оточення та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".

"Два ворожі літаки Ан-26 і берегові РЛС - чергова здобич "Примар" ГУР у Криму", - йдеться в повідомленні.

Завдані бійцями ГУР втрати російської окупаційної армії в Криму зафіксовані у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року.

Довідка. Ан-26 - радянський багатоцільовий транспортний літак із максимальною злітною масою в 25 т, максимальною швидкістю 540 км/год (крейсерська 420 км/год) і пасажиромісткістю 31/35 осіб. Максимальне комерційне завантаження 5000 кг, дальність польоту 1900 км.

Дивіться відео - Як горять російські транспортники Ан-26:

Успішні операції ГУР і не тільки - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 вересня вперше в історії українські спецпризначенці з підрозділу ГУР МО України "Примари" знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Одночасно був уражений і багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, агент українського партизанського руху Атеш здійснив диверсію в російській військовій частині неподалік тимчасово окупованого Бердянська. Вдалося знищити дві одиниці військової техніки окупантів - бензовоз і УАЗ.

Тим часом Сили оборони України збили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку. Ворожий винищувач-бомбардувальник був збитий близько четвертої години ранку 25 вересня 2025 року. Су-34 здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб.

Інші новини:

