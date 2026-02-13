Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 14 лютого не можна лікувати зуби: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
13 лютого 2026, 13:55
211
14 лютого не радять лікувати зуби - вважається, що лікування в цей день не принесе бажаного результату.
Яке 14 лютого свято
Яке 14 лютого свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 14 лютого
  • Що можна і не можна робити 14 лютого
  • Прикмети 14 лютого

У суботу, 14 лютого, в православному календарі відзначається день пам'яті святого преподобного рівноапостольного Кирила, вчителя слов'ян. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 14 лютого

Костянтин народився в християнській родині в Солуні, одному з головних центрів Візантійської імперії. Його батько Лев був високопоставленим державним діячем. З дитинства юнак відрізнявся високою освіченістю: вільно володів грецькою мовою, мав глибокі знання філософії, риторики та богослов'я.

відео дня

Його освіта включала вивчення Святого Письма, логіки та латинської мови, що пізніше стало основою для його просвітницької діяльності серед слов'ян. Костянтин відрізнявся мудрістю і добротою, за що згодом його шанували як святого.

Близько 851-855 років Костянтин прийняв чернечий постриг у монастирі на Афоні і отримав ім'я Кирило. У монастирі він присвятив себе молитві, перекладам богослужбових книг і вивченню слов'янських мов. Його талант у лінгвістиці проявився саме тут: він розумів необхідність доступного богослужбового слова для слов'янських народів.

У 862 році Кирило разом зі своїм братом Мефодієм був відправлений до Великої Моравії князем Ростиславом для християнської освіти.

Кирило - автор глаголиці, одного з перших слов'янських алфавітів. Пізніше вона дала початок кирилиці, яку сьогодні використовують українці.

867 Кирило відправився до Риму разом з Мефодієм, щоб захистити свою місію перед папою Адріаном II. Він отримав підтримку папського престолу і підтвердження легітимності слов'янської літургії. У Римі Кирило продовжував перекладати тексти і проповідувати. Кирило помер у Римі 14 лютого 869 року від важкої хвороби. Перед смертю він передав Мефодію свою справу - духовне просвітництво слов'ян. Його тіло поховали в Римі, а пізніше мощі перенесли до монастиря Сан-Клементе.

Прикмети 14 лютого

  • Якщо сніг йде густо, буде врожайний рік.
  • Ясна погода на Кирила - до теплої весни.
  • Якщо вітер з півночі, весна буде пізньою і холодною.

Що не можна робити 14 лютого

У цей день не радять лікувати зуби - вважається, що лікування в цей день не принесе бажаного результату. Також слід особливо контролювати свої слова: будьте обережні, щоб не сказати зайвого і не образити близьких або знайомих.

Що можна робити 14 лютого

У цей день православні звертаються до святого Кирила з молитвою про успіх у навчанні дітей. Його просять про захист і підтримку перед важливими виступами, лекціями або іспитами - як учні, так і вчителі. Вважається, що святий Кирило допомагає також політикам бути почутими.

Також варто прочитати:

Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни і після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щорічно з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти і церковники, через використання старого стилю разом з Російською православною церквою Україна перебуває в сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Стрибки температури, дощі та сніг: коли Україну атакує негода, точна дата

Стрибки температури, дощі та сніг: коли Україну атакує негода, точна дата

15:35Синоптик
ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталы выд Генштабу

ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталы выд Генштабу

15:15Війна
Коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів - перші деталі

Коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів - перші деталі

14:14Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Світло вимикатимуть не всім: графіки відключень для Львівщини на 13 лютого

Світло вимикатимуть не всім: графіки відключень для Львівщини на 13 лютого

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

Последние новости

15:57

Як символ сучасної боротьби: яке славетне слово повернула в українську мову війна

15:40

Подешевшали неочікувано: в Україні впали ціни на популярні продукти

15:35

Стрибки температури, дощі та сніг: коли Україну атакує негода, точна дата

15:15

ЗСУ знищили РЛС за 100 млн $ та низку "жирних" цілей ворога: деталы выд Генштабу

15:03

Слова "катишки" не існує в українській мові - як правильно сказатиВидео

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
14:56

"Без прикрас": Майкл Дуглас готує відверті мемуари про кар'єру та боротьбу з раком

14:14

Коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів - перші деталі

14:04

Гігієна, університети і жінки при владі: несподівана правда про Середні віки

14:02

В рази прискорить ріст волосся: який дешевий аптечний засіб варто додавати у шампунь

Реклама
13:55

Чому 14 лютого не можна лікувати зуби: яке церковне свято

13:53

Голлівудський актор публічно підтримав Гераскевича після скандалу на Олімпіаді

13:21

ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей: ISW повідомив, як змінився фронт

13:18

Чи варто боятися п'ятниці 13-го - священник розкрив правду про містичний деньВидео

13:15

"Відчувати себе": відома стилістка розкрила головні тренди на 2026 рік

12:37

Циклони накриють Україну: погода на вихідних принесе відлигу до +10 і мокрий сніг

12:34

Масштабна індексація пенсій: стало відомо, на скільки піднімуть виплати українцям

12:27

"Надовго вас вистачить?": Могилевська розкрила свою дієту і обурила фанатів

12:09

П'ятниця, 13-те, у лютому: чому вона особливо небезпечна і що не можна робитиВидео

12:04

"Жах, що він їй зробив": в мережі викрили чоловіка Лорак

12:00

Дистанційка під питанням: чому зникають мобільний звʼязок та інтернет без світла

Реклама
11:58

РФ завдала удару по інфраструктурі Одеси: пошкоджено порт і енергосистему, є жертва

11:51

69 трусів, мільйон квітів і кішка-гігант: найдивніші рекорди України

11:34

Небезпека землетрусів в Україні: експерт розповів, де можливі поштовхи до 7 балів

11:31

Гороскоп Таро на завтра, 14 лютого: Левам - йти вперед, Водолію - нова ера

11:24

"Якщо його не буде": Олена Тополя зробила несподіване зізнання про колишнього

11:23

Україна ввела санкції проти 91 судна тіньового флоту РФ - деталі

11:19

Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Півням - гнів, Свиням - стрес

11:11

Сивий дід: зірка "Сватів" з'явився на публіці, але втік від розмов

10:52

Чутки підтвердилися: названо дату прем'єри нового фільму про "Мумію"

10:48

Троє братів загинули, мати і бабуся поранені: наслідки удару РФ по КраматорськуФото

10:35

Не підкоряється гравітації: науковці розкрили загадку унікальної річки, що тече "вгору"

10:31

Грошей все більше не вистачає: експерт пояснив, що буде з оборонним бюджетом РФ

10:23

Як розморозити дверний замок за 5 хвилин - прості, але дієві способиВидео

10:17

Відомий актор зізнався в коханні Лесі Нікітюк: "Мене трясло"

09:43

Мільйон людей на рік: як війна скоротила населення України - демограф

09:43

"Становить загрозу": Орбан заявив, що Україна нібито хоче напасти на Угорщину

09:36

"Тепер офіційно": Анастасія Половинкіна показала свого коханого

09:32

"Київ зупиниться": експерт попередив про загрозу удару по Бортницькій станції аерації

09:13

"За кілька хвилин до": друг покійного Ван Дер Біка показав останнє фото з ним

09:05

Гороскоп на завтра 14 лютого: Терезам - радість, Близнюкам - турботи

Реклама
08:45

Син зірки "Кріпосної" опинився в лікарні - деталі

08:33

Із стовідсотковою ймовірністю США дотиснуть Індіюмнение

08:28

Масовані атаки РФ мають часову циклічність: експерт назвав ймовірну дату нового удару

07:57

В Одесі - "прильоти" в житлові будинки: що відомо про наслідки нічної атаки РФФото

07:04

Трамп може вийти з переговорів щодо України вже найближчими тижнями — The Atlantic

06:10

Скільки буде тривати війна?мнение

05:57

Полтавщину накриють опади: синоптики попередили, що буде з температурою

04:41

За наказом самого Сталіна: для чого насправді у містах СРСР масово саджали тополі

04:39

Кохання увірветься несподівано: яким знакам зодіаку зовсім скоро пощастить

03:47

Диво-підгодівля чи марний міф: чи варто поливати квіти рисовою водоюВидео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти