Чому 14 лютого не можна лікувати зуби: яке церковне свято

14 лютого не радять лікувати зуби - вважається, що лікування в цей день не принесе бажаного результату.

https://glavred.net/holidays/pochemu-14-fevralya-nelzya-lechit-zuby-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10740506.html Посилання скопійоване

Яке 14 лютого свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 14 лютого

Що можна і не можна робити 14 лютого

Прикмети 14 лютого

У суботу, 14 лютого, в православному календарі відзначається день пам'яті святого преподобного рівноапостольного Кирила, вчителя слов'ян. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 14 лютого

Костянтин народився в християнській родині в Солуні, одному з головних центрів Візантійської імперії. Його батько Лев був високопоставленим державним діячем. З дитинства юнак відрізнявся високою освіченістю: вільно володів грецькою мовою, мав глибокі знання філософії, риторики та богослов'я.

відео дня

Його освіта включала вивчення Святого Письма, логіки та латинської мови, що пізніше стало основою для його просвітницької діяльності серед слов'ян. Костянтин відрізнявся мудрістю і добротою, за що згодом його шанували як святого.

Близько 851-855 років Костянтин прийняв чернечий постриг у монастирі на Афоні і отримав ім'я Кирило. У монастирі він присвятив себе молитві, перекладам богослужбових книг і вивченню слов'янських мов. Його талант у лінгвістиці проявився саме тут: він розумів необхідність доступного богослужбового слова для слов'янських народів.

У 862 році Кирило разом зі своїм братом Мефодієм був відправлений до Великої Моравії князем Ростиславом для християнської освіти.

Кирило - автор глаголиці, одного з перших слов'янських алфавітів. Пізніше вона дала початок кирилиці, яку сьогодні використовують українці.

867 Кирило відправився до Риму разом з Мефодієм, щоб захистити свою місію перед папою Адріаном II. Він отримав підтримку папського престолу і підтвердження легітимності слов'янської літургії. У Римі Кирило продовжував перекладати тексти і проповідувати. Кирило помер у Римі 14 лютого 869 року від важкої хвороби. Перед смертю він передав Мефодію свою справу - духовне просвітництво слов'ян. Його тіло поховали в Римі, а пізніше мощі перенесли до монастиря Сан-Клементе.

Прикмети 14 лютого

Якщо сніг йде густо, буде врожайний рік.

Ясна погода на Кирила - до теплої весни.

Якщо вітер з півночі, весна буде пізньою і холодною.

Що не можна робити 14 лютого

У цей день не радять лікувати зуби - вважається, що лікування в цей день не принесе бажаного результату. Також слід особливо контролювати свої слова: будьте обережні, щоб не сказати зайвого і не образити близьких або знайомих.

Що можна робити 14 лютого

У цей день православні звертаються до святого Кирила з молитвою про успіх у навчанні дітей. Його просять про захист і підтримку перед важливими виступами, лекціями або іспитами - як учні, так і вчителі. Вважається, що святий Кирило допомагає також політикам бути почутими.

Також варто прочитати:

Реформа церковного календаря в Україні Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни і після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щорічно з наближенням Різдва Христового. Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти і церковники, через використання старого стилю разом з Російською православною церквою Україна перебуває в сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред