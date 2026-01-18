В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подрробиці

Місія МАГАТЕ контролює безпеку та хід ремонту на Запорызькый АЕС.

Біля ЗАЕС почали ремонт резервної ЛЕП

Головне:

На окупованій ЗАЕС стартували відновлювальні роботи

Ремонт став можливим завдяки режиму припинення вогню

Роботи виконує українська команда енергетиків

На окупованій Запорізькій атомній електростанції розпочалися відновлювальні роботи на резервній лінії електропередач, яка з’єднує об'єкт із українською енергосистемою. Про це офіційно повідомив Генеральний директор МАГАТЕ Рофаель Гроссі.

За його словами, початок ремонту став можливим завдяки черговому режиму припинення вогню, який було укладено за посередництва Агентства.

Ремонт лінії здійснює українська команда фахівців. Представники моніторингової місії МАГАТЕ перебувають безпосередньо на місці та контролюють кожен етап робіт, щоб гарантувати безпеку персоналу та технічну відповідність.

На ЗАЕС ремонтують лінію 330 кВ "Феросплавна-1". Хоча вона є резервною, її роль є критичною для безпеки станції. Саме ця лінія забезпечує живлення власних потреб АЕС у разі пошкодження основних магістралей, що дозволяє запобігти блекауту та підтримувати роботу систем охолодження реакторів.

Що РФ пропонує США за контроль над ЗАЕС - думка експерта

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко в інтерв'ю Главреду розповів, що Росія намагається використати тимчасово окуповану Запорізьку АЕС як інструмент економічного торгу зі США, пропонуючи її команді Дональда Трампа як альтернативний "бізнес-проєкт".

Жовтенко зазначив, що Росія домовилася з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про нібито припинення обстрілів у районі ЗАЕС для початку ремонтних робіт. Водночас експерт вказує на політичні амбіції Гроссі, який прагне посади генерального секретаря ООН і, за його словами, отримує підтримку з боку Росії та Білорусі.

"Нам разом із європейськими партнерами потрібно скоординуватися і не дати Росії реалізувати цей сценарій. Важливо чітко доносити Трампу, що ЗАЕС у руках росіян - це та сама історія з відкладеним прибутком і відкладеними заробітками. Росіяни довели станцію до такого стану, що в неї тепер потрібно серйозно вкладати кошти", - пояснив експерт.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Перемр'я на ЗАЕС - що відомо

Нагадаємо, 28 грудня Україна та Росія домовилися про локальне перемир’я біля Запорізької АЕС для ремонту ліній електропередач. Роботи триватимуть кілька днів під контролем МАГАТЕ

Також 10 січня МАГАТЕ почало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню біля окупованої Запорізької АЕС. Пропозиція передбачає звернення до України та РФ, щоб забезпечити безпечний ремонт пошкодженої лінії електропередач і стабільну роботу станції.

Як повідомляв Главред,17 січня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що роботи на лінії 330 кВ мають розпочатися найближчими днями. Вони повинні зменшити ризики для ядерної безпеки станції.

Про джерело: МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

