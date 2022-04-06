4-річного Сашу, який з бабусею в човні рятувався від російських загарбників, знайшли мертвим

Батьки сподівалися, що 4-річному Саші вдалося врятуватися / Фото instagram.com/shine4.me

6 квітня знайшли мертвим 4-річного хлопчика Сашу, якого шукали три тижні. Хлопчик разом з бабусею намагався евакуюватися на човні з села в Вишгородському районі Київської області. Але човен розстріляли російські окупанти.

Про трагедію розповіла в Instagram мама загиблої дитини Анна Яхно.

"Сашенька, наш маленький ангел вже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій", - написала мати хлопчика.

Маленького Сашу шукали з 10 березня. У пошуках взяли участь і українські знаменитості, зокрема співак Олександр Пономарьов.

За словами артиста, дитина була у бабусі у Вишгородському районі. Почався наступ окупантів і бомбардування. Мости були зруйновані, дороги - заблоковані.

Місцеві жителі спробували евакуювати дітей та жінок на човнах. Один з них, в якому перебувала дитина з бабусею, перекинувся. Жінку знайшли мертвою, а хлопчика не було. Батьки вірили, що дитина ще жива, адже на Саші був рятувальний жилет.

Журналістка Ольга Омелянчук повідомила у Facebook, що човен обстріляли російські загарбники.

"За моїми даними, розстріляли саме човен. Тому він перекинулася. Тому загинули/потонули люди", - написала журналістка.

Як повідомляв Главред, в селі Нові Петрівці у Вишгородському районі під Києвом через обстріл окупантами загинув 2-річний хлопчик. У будинок, де дитина перебувала з сім'єю, потрапив ворожий снаряд. Врятувати хлопчика не вдалося - від отриманих травм він загинув на місці.

У Маріуполі Донецької області внаслідок зневоднення померла маленька дитина. Трагедія сталася через російських військових, які заблокували місто і спеціально створили в місті гуманітарну катастрофу.

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