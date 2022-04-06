4-річного Сашу, який з бабусею в човні рятувався від російських загарбників, знайшли мертвим

Маленький Саша зник під Вишгородом 10 березня. Човен, в якому він був разом з бабусею обстріляли окупанти. Жінку знайшли мертвою, а хлопчика не було.
6 квітня знайшли мертвим 4-річного хлопчика Сашу, якого шукали три тижні. Хлопчик разом з бабусею намагався евакуюватися на човні з села в Вишгородському районі Київської області. Але човен розстріляли російські окупанти.
Про трагедію розповіла в Instagram мама загиблої дитини Анна Яхно.
"Сашенька, наш маленький ангел вже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій", - написала мати хлопчика.
Маленького Сашу шукали з 10 березня. У пошуках взяли участь і українські знаменитості, зокрема співак Олександр Пономарьов.
За словами артиста, дитина була у бабусі у Вишгородському районі. Почався наступ окупантів і бомбардування. Мости були зруйновані, дороги - заблоковані.
Місцеві жителі спробували евакуювати дітей та жінок на човнах. Один з них, в якому перебувала дитина з бабусею, перекинувся. Жінку знайшли мертвою, а хлопчика не було. Батьки вірили, що дитина ще жива, адже на Саші був рятувальний жилет.
Журналістка Ольга Омелянчук повідомила у Facebook, що човен обстріляли російські загарбники.
"За моїми даними, розстріляли саме човен. Тому він перекинулася. Тому загинули/потонули люди", - написала журналістка.
Як повідомляв Главред, в селі Нові Петрівці у Вишгородському районі під Києвом через обстріл окупантами загинув 2-річний хлопчик. У будинок, де дитина перебувала з сім'єю, потрапив ворожий снаряд. Врятувати хлопчика не вдалося - від отриманих травм він загинув на місці.
У Маріуполі Донецької області внаслідок зневоднення померла маленька дитина. Трагедія сталася через російських військових, які заблокували місто і спеціально створили в місті гуманітарну катастрофу.
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