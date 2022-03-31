"Серце янголятка не витримало": померла дитина, сім’ю якої орки обстріляли в Лисичанську

У будинок, в якому дівчинка була з сім’єю, потрапив ворожий снаряд. Усі отримали поранення.
Вранці у четвер, 31 березня, померла маленька дитина з Лисичанська, уся сім’я якої потрапила під обстріл з боку окупантів. В будинок сім’ї напередодні потрапив ворожий снаряд.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram. Він зазначив, що дівчинці зробили дві операції, проте її серце не витримало.
"Маленька крихітка з Лисичанська померла… Після другої важкої операції, маленьке серденько не витримало… Янголові було 1 рік і 7 місяців… Легких хмаринок", – написав Гайдай.
Коли в будинок, де дитина перебувала разом зі своїми батьками і старшим братиком, влучив ворожий снаряд, поранення отримали усі. У дівчинки виявили вогнепальне осколкове поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, вогнепальні осколкові поранення обох ніг з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків.
Батьки дівчинки зараз перебувають у задовільному стані. У них обох також діагностовані вогнепальні поранення.
Лікарі зараз боряться за життя старшого братика загиблої дитини. У хлопчика через потрапляння снаряду в будинок множинні вогнепальні осколкові поранення. Сильно постраждали ноги дитини – поранені обидві стопи та обидві гомілки. Медики не відкидають, що можливо дитині доведеться ампутувати ноги.
Раніше повідомлялося, що під Києвом окупанти вбили 2-річну дитину. Батьки в обід поклали хлопчика спати, проте більше він не прокинувся – в цей час в будинок влучив ворожий снаряд.
Також повідомлялося, що російські загарбники розстріляли поблизу міста Ізюм автомобіль, у якому їхали чоловік, дружина і їхня 3-річна дитина. Ніхто з них не вижив.
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