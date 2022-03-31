"Серце янголятка не витримало": померла дитина, сім’ю якої орки обстріляли в Лисичанську

Померла дитина, сім’ю якої орки обстріляли в Лисичанську/ antikor.com.ua, pixabay

Вранці у четвер, 31 березня, померла маленька дитина з Лисичанська, уся сім’я якої потрапила під обстріл з боку окупантів. В будинок сім’ї напередодні потрапив ворожий снаряд.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram. Він зазначив, що дівчинці зробили дві операції, проте її серце не витримало.

"Маленька крихітка з Лисичанська померла… Після другої важкої операції, маленьке серденько не витримало… Янголові було 1 рік і 7 місяців… Легких хмаринок", – написав Гайдай.

Коли в будинок, де дитина перебувала разом зі своїми батьками і старшим братиком, влучив ворожий снаряд, поранення отримали усі. У дівчинки виявили вогнепальне осколкове поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, вогнепальні осколкові поранення обох ніг з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків.

Батьки дівчинки зараз перебувають у задовільному стані. У них обох також діагностовані вогнепальні поранення.

Лікарі зараз боряться за життя старшого братика загиблої дитини. У хлопчика через потрапляння снаряду в будинок множинні вогнепальні осколкові поранення. Сильно постраждали ноги дитини – поранені обидві стопи та обидві гомілки. Медики не відкидають, що можливо дитині доведеться ампутувати ноги.

Раніше повідомлялося, що під Києвом окупанти вбили 2-річну дитину. Батьки в обід поклали хлопчика спати, проте більше він не прокинувся – в цей час в будинок влучив ворожий снаряд.

Також повідомлялося, що російські загарбники розстріляли поблизу міста Ізюм автомобіль, у якому їхали чоловік, дружина і їхня 3-річна дитина. Ніхто з них не вижив.

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