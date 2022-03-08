У Маріуполі через дії окупантів від зневоднення померла дитина

Загарбники усвідомлено відключають зв'язок, блокують підвезення їжі, постачання води, відключають електрику.
У Маріуполі Донецької області внаслідок зневоднення померла маленька дитина.
"Ця трагедія - на совісті російських військових, які спеціально створили в місті гуманітарну катастрофу", - заявив про черговий злочин РФ президент України Володимир Зеленський у новому зверненні до громадян вранці у вівторок, 8 березня.
читайте такожГотують їжу на вогнищах, а жертв ховають у дворах: у Маріуполі катастрофа досягла межіМаріуполь, за словами українського лідера, оточили війська Кремля. Вони заблокували місто і спеціально виснажують і катують людей.
"Окупанти усвідомлено відключають зв'язок, блокують підвезення їжі, постачання води, відключають електрику. Почуйте мене сьогодні, шановні партнери! Від зневоднення померла дитина! У 2022 році!"- обурився президент.
Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.
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