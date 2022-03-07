У Вишгороді бійці ЗСУ збили ще одну ворожу "вертушку"

/ Facebook/UkrainianLandForces

У Вишгороді Київської області українські військові збили ще один ворожий вертоліт.

Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.

"Вишгород. Мінус один ворожий вертоліт. Разом до перемоги", - йдеться в повідомленні.

Раніше Генштаб Збройних сил України повідомив, що триває підготовка окупантів до наступу на Вишгород. Також ворогом здійснюється підготовка до відновлення наступу на населені пункти Гостомель, Ірпінь, Стоянка.

читайте також"Граки" доліталися: у ЗСУ похвалилися ліквідацією 6 літаків та "вертушок" РФ

Реклама

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що через величезні втрати, які зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. При цьому окупанти намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що станом на 7 березня окупанти втратили близько 11 тисяч солдатів, 290 танків, 999 бойових броньованих машин, 117 артилерійських систем, 26 літаків, 68 вертольотів.