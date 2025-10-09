В Україну йдуть дощі та різке похолодання: прогноз погоди на 10 жовтня

У країні очікується холодна або прохолодна погода.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-idut-dozhdi-i-rezkoe-poholodanie-prognoz-pogody-na-10-oktyabrya-10705052.html Посилання скопійоване

В Україну йдуть дощі та різке похолодання / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометцентр

У п'ятницю, 10 жовтня, в Україні знову прогнозують дощі. Температура повітря опуститься до +9 градусів. У країні очікується холодна або прохолодна погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Удень +9+14 градусів. У східних областях буде дуже тепло, +15+19 градусів. У Києві п'ятниця очікується хмарною, дощовою, та ще й із поривчастим вітром північно-західного напрямку. Вдень у районі +11+13 градусів", - зазначила вона. відео дня

Діденко радить одягати куртки або пальто нижче спини.

"Беріть на роботу щось перевзутися, куртки або пальто нижче спини, світлі кольори красиво, але ж є шанс зустрітися з автомобілем, коли водій може креативно розмалювати ваше світле пальто дизайнерськими плямами з калюжі", - додала Діденко.

Фото: t.me/PohodaNatalka

Про персону: Наталя Діденко Наталя Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні 10 жовтня буде місцями дощовою та похмурою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Середня температура вночі становитиме +10°...+8°. Середня температура вдень становитиме +11°...+13°.

Фото: meteo.gov.ua

Тим часом рятувальники просять туристів не ходити в гори - негода посилилася.

Сьогодні, 9 жовтня, на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг, вітер північно-східний 15 м/с, температура повітря -2°С.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктур.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

Погода в Україні 9 жовтня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред