Вріже +2 та заливатиме всю Україну: регіони накриє потужний циклон

Ангеліна Підвисоцька
8 жовтня 2025, 19:39
Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +5 градусі.
Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 9 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до +2 градусів
  • У яких областях будуть лити дощі

Погода в Україні 9 жовтня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження в Одеській області - І та ІІ рівень небезпечності. Там очікуються сильні дощі та грози протягом 9 жовтня. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня / фото: ventusky

За словами синоптикині Наталки Діденко, 9 жовтня будуть сильні дощі по всій Україні. Температура повітря на півдні та в центральних областях підвищиться до 14-19 градусів тепла. На заході буде +10 градусів.

"Одягайтеся за прогнозом, а краще за погодою - шапки, картузи, каптури, парасолі не забудьте. Метеопати - співчуваємо, бо такий перехід на типову осінь без бабиного літа на видноколі (поки що!) заводить на манівці до сімейних лікарів", - написала Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 9 жовтня

В Україні 9 жовтня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами майже у всіх областях України. Вітер буде північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Щодо температури, то вночі 8-13°, у західних областях 2-7° тепла; в денні години очікуємо 11-16°, дещо тепліше на південному сході країни, там стовпчики термометрів сягатимуть 16-21°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +5

За даними meteoprog, 9 жовтня в Україні буде місцями прохолодно. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+21 градуса. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +9...+13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня / фото: meteoprog

Погода 9 жовтня у Києві

У Києві 9 жовтня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 11-16°; у Києві вночі 8-10°, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

