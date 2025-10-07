Рус
Грозовий шторм з потужним вітром: синоптики попередили українців про небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
7 жовтня 2025, 20:45
1469
Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Вдень температура повітря там підвищиться до +14 градусів.
Погода, дождь, осень
Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 8 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до +4 градусів
  • У яких областях будуть лити дощі та шквали

Погода в Україні 8 жовтня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження в Одеській області - І та ІІ рівень небезпечності. Там очікуються сильні дощі та грози протягом 8-9 жовтня. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 8 октября
Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня / фото: ventusky

За словами синоптикині Наталки Діденко, 8 жовтня будуть сильні дощі у центральних, південних та східних областях. Очікується сильний штормовий вітер у багатьох областях України.

Температура повітря буде контрастною. Найтепліше буде у східних т південних областях. Там температура повітря підвищиться до +20 градусів. Найнижчі температури будуть на заході - 9-12 градусів тепла. У північних та центральних областях буде +12...+16 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 8 жовтня

В Україні 8 жовтня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами в Україні, крім західних областей. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах, на півдні та південному сході будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 8-13°, у південно-східній частині до 16°, у західних областях 4-9° тепла; вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 16-21°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +23

За даними meteoprog, 8 жовтня в Україні буде місцями прохолодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+23 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +6...+14 градусів.

погода 8 октября
Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня / фото: meteoprog

Погода 8 жовтня у Києві

У Києві 8 жовтня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 8-13° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 10-12° тепла, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 8 октября
Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктур.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
