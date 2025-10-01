Стихія червоного рівня в Одесі: подробиці, наслідки та що прогнозують на 1 жовтня

Рятувальники та комунальні служби ліквідують наслідки стихії і відновлюють електропостачання для тисяч родин.

Опади в Одесі перевищили місячну норму і спричинили підтоплення вулиць / Колаж: Главред, фото: скріншот, ДСНС

Коротко:

В Одесі випало 94 мм опадів за добу, перевищивши місячну норму

Стихійне явище отримало червоний рівень небезпечності

Найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі

30 вересня в Одесі було зафіксовано стихійне явище червоного рівня небезпечності. За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, за добу кількість опадів у багатьох районах Одеської області перевищила місячну норму.

"За добу 30 вересня в багатьох районах Одеської області кількість опадів перевищила місячну норму. В Одесі зареєстровано стихійне явище червоного рівня небезпечності – 94 мм опадів", – повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів. відео дня

Синоптики прогнозують, що 1 жовтня в регіоні також йтиме дощ. Крім того, очікуються небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності: північний вітер 15–20 м/с протягом 1–3 годин, який збережеться до кінця ночі.

Ліквідація наслідків негоди

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на 21:00 30 вересня тривають роботи з ліквідації наслідків стихії. До робіт залучено понад 500 працівників комунальних служб, бригад енергетиків та ДСНС, задіяно 85 одиниць спеціальної техніки.

"Врятовано 231 особу, евакуйовано з води 46 одиниць техніки, у тому числі три автомобілі швидкої медичної допомоги. Попри складні погодні умови, протягом дня енергетикам вдалося повернути світло для 66,6 тис. родин в 131 населеному пункті Одещини. Тимчасово без світла залишаються ще 23,7 тис. споживачів… На жаль, за прогнозами синоптиків, наступна доба для Одещини також буде складна через значні опади", – зазначив посадовець.

Найскладніша ситуація наразі спостерігається в Одесі та Одеському районі. Ремонтні роботи продовжуються протягом ночі попри затяжну зливу, підтоплені дороги та ускладнені проїзди.

Системи водопостачання та газопостачання області працюють у штатному режимі.

Ускладнення руху та надзвичайні ситуації в Одесі

За даними мерії Одеси, рух на десятках вулиць міста перекрито або значно ускладнено.

У регіональному главку ДСНС повідомили, що протягом дня рятувальники отримали понад 2 тис. дзвінків із проханням про допомогу. Станом на 23:00 роботи з порятунку людей тривають.

Місцеві Telegram-канали інформують про перші трагедії через зливу:

На вулиці Балківській знайдено людину, яка потонула у потоці води.

Під час негоди зникла дівчина, її пошуки тривають, підтверджено ДСНС.

Також у Київському районі через сильний дощ розмило асфальт, у величезну яму провалилися маршрутний автобус та легковий автомобіль, повідомляють місцеві пабліки.

Як писав Главред, у понеділок, 29 вересня, Чорногірський хребет у Карпатах засипало снігом. Температура повітря становить -3°С.

Тим часом народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає бабине літо і довгоочікуване потепління.

Нагадаємо, впродовж нового робочого тижня, з 29 вересня по 5 жовтня, в Україні очікується нестійка погода. Можливі різкі перепади температури та дощі.

