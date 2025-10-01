Рус
Стихія червоного рівня в Одесі: подробиці, наслідки та що прогнозують на 1 жовтня

Руслан Іваненко
1 жовтня 2025, 00:54оновлено 1 жовтня, 01:50
131
Рятувальники та комунальні служби ліквідують наслідки стихії і відновлюють електропостачання для тисяч родин.
Одесса
Опади в Одесі перевищили місячну норму і спричинили підтоплення вулиць / Колаж: Главред, фото: скріншот, ДСНС

Коротко:

  • В Одесі випало 94 мм опадів за добу, перевищивши місячну норму
  • Стихійне явище отримало червоний рівень небезпечності
  • Найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі

30 вересня в Одесі було зафіксовано стихійне явище червоного рівня небезпечності. За даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, за добу кількість опадів у багатьох районах Одеської області перевищила місячну норму.

"За добу 30 вересня в багатьох районах Одеської області кількість опадів перевищила місячну норму. В Одесі зареєстровано стихійне явище червоного рівня небезпечності – 94 мм опадів", – повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

Синоптики прогнозують, що 1 жовтня в регіоні також йтиме дощ. Крім того, очікуються небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності: північний вітер 15–20 м/с протягом 1–3 годин, який збережеться до кінця ночі.

Ліквідація наслідків негоди

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на 21:00 30 вересня тривають роботи з ліквідації наслідків стихії. До робіт залучено понад 500 працівників комунальних служб, бригад енергетиків та ДСНС, задіяно 85 одиниць спеціальної техніки.

"Врятовано 231 особу, евакуйовано з води 46 одиниць техніки, у тому числі три автомобілі швидкої медичної допомоги. Попри складні погодні умови, протягом дня енергетикам вдалося повернути світло для 66,6 тис. родин в 131 населеному пункті Одещини. Тимчасово без світла залишаються ще 23,7 тис. споживачів… На жаль, за прогнозами синоптиків, наступна доба для Одещини також буде складна через значні опади", – зазначив посадовець.

Найскладніша ситуація наразі спостерігається в Одесі та Одеському районі. Ремонтні роботи продовжуються протягом ночі попри затяжну зливу, підтоплені дороги та ускладнені проїзди.

Системи водопостачання та газопостачання області працюють у штатному режимі.

Ускладнення руху та надзвичайні ситуації в Одесі

За даними мерії Одеси, рух на десятках вулиць міста перекрито або значно ускладнено.

У регіональному главку ДСНС повідомили, що протягом дня рятувальники отримали понад 2 тис. дзвінків із проханням про допомогу. Станом на 23:00 роботи з порятунку людей тривають.

Місцеві Telegram-канали інформують про перші трагедії через зливу:

  • На вулиці Балківській знайдено людину, яка потонула у потоці води.
  • Під час негоди зникла дівчина, її пошуки тривають, підтверджено ДСНС.

Також у Київському районі через сильний дощ розмило асфальт, у величезну яму провалилися маршрутний автобус та легковий автомобіль, повідомляють місцеві пабліки.

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у понеділок, 29 вересня, Чорногірський хребет у Карпатах засипало снігом. Температура повітря становить -3°С.

Тим часом народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає бабине літо і довгоочікуване потепління.

Нагадаємо, впродовж нового робочого тижня, з 29 вересня по 5 жовтня, в Україні очікується нестійка погода. Можливі різкі перепади температури та дощі.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Одеса погода новини України новини Одеси
