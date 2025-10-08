Температура буде нижчою за +10 градусів: українців попередили про серйозні опади

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у четвер
- В яких областях буде найпрохолодніше
Погода в Україні у четвер, 9 жовтня, буде хмарною із періодичними дощами. Активний циклон зміщуватиметься з Криму трохи північніше і своїм впливом охопить практично всю країну. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, крайній захід України та частина центру уникнуть серйозних опадів, але в Україні переважатиме дощова хмарна погода.
Відомо, що температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +10…+13 градусів.
"Найтепліша смуга витягнеться від Одещини до Полтавщини, в ній очікується +14…+19 градусів. На Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області подекуди нижче +10 градусів", - сказала синоптикиня.
Погода в Києві
Діденко додала, що в Києві у четвер буде хмарно, вогко, вдень очікується до +12 градусів.
Чи буде ще в Україні "бабине літо"
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха раніше розповідала, що у третій декаді жовтня в Україні можливе потепління.
За її словами, жовтень 2025 року буде наближатися до кліматичної норми або трохи перевищуватиме її.
"Існує ймовірність, що десь у третій декаді, можливо, будуть трохи вищі значення температури, у порівнянні з тим, які притаманні жовтню", - прогнозує вона.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження в Одеській області - І та ІІ рівень небезпечності. Там очікуються сильні дощі та грози протягом 8-9 жовтня.
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що впродовж тижня в більшості областей нашої країни пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями у супроводі грози та поривчастого вітру. Небо буде хмарним, а вранці можливий туман. При цьому температура повітря буде досить комфортною.
