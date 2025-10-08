Температура буде нижчою за +10 градусів: українців попередили про серйозні опади

Синоптикиня сказала, що на Україну насувається активний циклон.

Прогноз погоди на 9 жовтня / фото: УНІАН

Погода в Україні у четвер, 9 жовтня, буде хмарною із періодичними дощами. Активний циклон зміщуватиметься з Криму трохи північніше і своїм впливом охопить практично всю країну. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, крайній захід України та частина центру уникнуть серйозних опадів, але в Україні переважатиме дощова хмарна погода.

Циклон в Україні / фото: facebook.com/tala.didenko

Відомо, що температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +10…+13 градусів.

Температура в Україні / фото: facebook.com/tala.didenko

"Найтепліша смуга витягнеться від Одещини до Полтавщини, в ній очікується +14…+19 градусів. На Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області подекуди нижче +10 градусів", - сказала синоптикиня.

Погода в Україні 9 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

Діденко додала, що в Києві у четвер буде хмарно, вогко, вдень очікується до +12 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Чи буде ще в Україні "бабине літо"

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха раніше розповідала, що у третій декаді жовтня в Україні можливе потепління.

За її словами, жовтень 2025 року буде наближатися до кліматичної норми або трохи перевищуватиме її.

"Існує ймовірність, що десь у третій декаді, можливо, будуть трохи вищі значення температури, у порівнянні з тим, які притаманні жовтню", - прогнозує вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження в Одеській області - І та ІІ рівень небезпечності. Там очікуються сильні дощі та грози протягом 8-9 жовтня.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що впродовж тижня в більшості областей нашої країни пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями у супроводі грози та поривчастого вітру. Небо буде хмарним, а вранці можливий туман. При цьому температура повітря буде досить комфортною.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

