В Одесі під час зливи хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб: усі вони загинули

Негода також зачепила Чорноморськ, проте найбільші наслідки стихії зафіксовано саме в обласному центрі.

Негода в Одеській області вбила дев'ятьох людей

Коротко:

В Одеській області підтоплені дороги, є перебої з електрикою

Загинули 9 осіб, зокрема дитина

Влада закликає людей не виходити з дому без необхідності

Другий день Одеська область потерпає від потужної зливи. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки негоди в регіоні: підтоплено дороги, є перебої в електропостачанні, повалено дерева, пошкоджено майно. За попередніми даними, в Одесі загинуло 9 осіб, зокрема одна дитина.

У провулку Сергія Ейзенштейна виявили тіла одразу п'ятьох загиблих: 2 чоловіків, 2 жінок і дівчинки приблизно 8 років. Їхні особи встановлюють. Рятувальники не мають доступу до тіл - триває операція з відкачування води.

Речниця ДСНС Одеської області Марина Аверіна в ефірі телемарафону уточнила, що загиблі проживали на цокольному поверсі будинку.

"Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися. Ціла сім'я загинула", - розповіла Аверіна.

Ще два тіла було виявлено на вулиці Балківській: невпізнаної жінки віком 55-65 років і місцевої мешканки, 1987 р.н.

На вулиці Дача Ковалевського виявлено тіло ще однієї жінки, 1968 р.н. На вулиці Рибальській - тіло зниклої 23-річної дівчини.

Зафіксовано також випадки переохолодження у людей через тривале перебування у воді. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Для ліквідації наслідків негоди залучено понад 500 працівників та 85 одиниць техніки. Врятовано 362 людини, евакуйовано 227 транспортних засобів.

Частина регіону залишилася без світла

За минулу добу енергетики повернули світло для 112 тис. сімей у 188 населених пунктах Одеської області. Наразі тимчасово без світла залишаються 42 тис. клієнтів у 32 селах і містечках.

"Найскладніша ситуація в Одесі, проте енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю. Водо- і газопостачання працює в штатному режимі", - розповів Кіпер.

Він закликав жителів Одеси не виходити на вулицю без нагальної потреби, оскільки погодні умови залишаються несприятливими.

Дивіться відео - Потоп в Одесі:

Негода в Одесі - що відомо

Як писав Главред, 30 вересня Одесу та область накрила потужна негода. Майже двомісячна норма опадів випала впродовж семи годин. Інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

1 жовтня школярі навчатимуться дистанційно.

У ДСНС України повідомили, що впродовж усієї ночі рятувальники допомагали евакуювати людей із водяних пасток, діставали автомобілі, відкачували воду з будівель.

Загалом врятовано 362 людини та евакуйовано 227 транспортних засобів.

