В Одесі під час зливи хвиля накрила сім'ю з п'яти осіб: усі вони загинули

Анна Ярославська
1 жовтня 2025, 11:09
Негода також зачепила Чорноморськ, проте найбільші наслідки стихії зафіксовано саме в обласному центрі.
Негода в Одеській області
Негода в Одеській області вбила дев'ятьох людей / Колаж: Главред, фото: dumskaya.net, ДСНС

Коротко:

  • В Одеській області підтоплені дороги, є перебої з електрикою
  • Загинули 9 осіб, зокрема дитина
  • Влада закликає людей не виходити з дому без необхідності

Другий день Одеська область потерпає від потужної зливи. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки негоди в регіоні: підтоплено дороги, є перебої в електропостачанні, повалено дерева, пошкоджено майно. За попередніми даними, в Одесі загинуло 9 осіб, зокрема одна дитина.

У провулку Сергія Ейзенштейна виявили тіла одразу п'ятьох загиблих: 2 чоловіків, 2 жінок і дівчинки приблизно 8 років. Їхні особи встановлюють. Рятувальники не мають доступу до тіл - триває операція з відкачування води.

Речниця ДСНС Одеської області Марина Аверіна в ефірі телемарафону уточнила, що загиблі проживали на цокольному поверсі будинку.

"Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися. Ціла сім'я загинула", - розповіла Аверіна.

Ще два тіла було виявлено на вулиці Балківській: невпізнаної жінки віком 55-65 років і місцевої мешканки, 1987 р.н.

На вулиці Дача Ковалевського виявлено тіло ще однієї жінки, 1968 р.н. На вулиці Рибальській - тіло зниклої 23-річної дівчини.

Зафіксовано також випадки переохолодження у людей через тривале перебування у воді. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Для ліквідації наслідків негоди залучено понад 500 працівників та 85 одиниць техніки. Врятовано 362 людини, евакуйовано 227 транспортних засобів.

  • Одеса приходить до тями після удару стихії
    Одеса приходить до тями після удару стихії Фото: dumskaya.net
Частина регіону залишилася без світла

Негода також зачепила Чорноморськ, проте найбільші наслідки стихії зафіксовано саме в обласному центрі.

За минулу добу енергетики повернули світло для 112 тис. сімей у 188 населених пунктах Одеської області. Наразі тимчасово без світла залишаються 42 тис. клієнтів у 32 селах і містечках.

"Найскладніша ситуація в Одесі, проте енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю. Водо- і газопостачання працює в штатному режимі", - розповів Кіпер.

Він закликав жителів Одеси не виходити на вулицю без нагальної потреби, оскільки погодні умови залишаються несприятливими.

Дивіться відео - Потоп в Одесі:

Негода в Одесі - що відомо

Як писав Главред, 30 вересня Одесу та область накрила потужна негода. Майже двомісячна норма опадів випала впродовж семи годин. Інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

1 жовтня школярі навчатимуться дистанційно.

У ДСНС України повідомили, що впродовж усієї ночі рятувальники допомагали евакуювати людей із водяних пасток, діставали автомобілі, відкачували воду з будівель.

Загалом врятовано 362 людини та евакуйовано 227 транспортних засобів.

  • Наслідки негоди в Одесі та Одеському районі
    Наслідки негоди в Одесі та Одеському районі Фото: t.me/dsns_telegram
