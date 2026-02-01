Розкрито перші подробиці смерті зірки "Один вдома" Кетрін О'Хара

Представник О'Хари дав коментар щодо причини її відходу.

https://glavred.net/starnews/raskryty-pervye-detali-smerti-zvezdy-odin-doma-ketrin-o-hara-10737077.html Посилання скопійоване

Кетрін О'Хара причина смерті - від чого померла зірка "Один вдома" / колаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Читайте більше:

Як смерть Кетрін О'Хара прокоментував її представник

Яка попередня причина смерті зірки

30 січня у віці 71 року померла канадська та американська акторка, режисерка і сценаристка Кетрін О'Хара, найбільш відома роллю мами головного героя фільмів "Один вдома" і "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку". Маколей Калкін, який грав Кевіна Маккалістера, був дуже близький зі своєю кіноматір'ю і вже відреагував на її смерть.

Причини смерті О'Хари не розкриваються. Представник зірки лише підтвердив виданню People, що її смерть настала в результаті короткострокової хвороби.

відео дня

Як відомо зі звітів екстреної служби Лос-Анджелеса, 30 січня о 04:48 ранку (за місцевим часом) на лінію диспетчерської з адреси, за якою проживала Кетрін, надійшов дзвінок про жінку у важкому стані. У неї було "утруднене дихання". В екстреному порядку її доставили до лікарні, проте лікарі так і не змогли стабілізувати стан акторки.

Кетрін О'Хара причина смерті - від чого померла зірка "Один вдома" / фото: imdb.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав про особливе побачення Кіану Рівза і його коханої Олександри Грант. Романтичний момент пари потрапив на фото і відео.

Також Елайджа Вуд заговорив про повернення Фродо в новому "Володарі Перснів". Актор прокоментував фільм, який готують до виходу в наступному році.

Читайте також:

Що таке "Сам удома"? "Сам удома" - американська різдвяна комедійна медіафраншиза, що з'явилася на хвилі успіху перших двох сімейно-комедійних фільмів серії: "Сам удома" (1990) і "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992), повідомляє Вікіпедія. Загалом під назвою "Сам удома" вийшло шість фільмів, три комп'ютерні ігри та новелізація першого фільму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред