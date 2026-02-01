Розкрито перші подробиці смерті зірки "Один вдома" Кетрін О'Хара

Читайте більше:
30 січня у віці 71 року померла канадська та американська акторка, режисерка і сценаристка Кетрін О'Хара, найбільш відома роллю мами головного героя фільмів "Один вдома" і "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку". Маколей Калкін, який грав Кевіна Маккалістера, був дуже близький зі своєю кіноматір'ю і вже відреагував на її смерть.
Причини смерті О'Хари не розкриваються. Представник зірки лише підтвердив виданню People, що її смерть настала в результаті короткострокової хвороби.
Як відомо зі звітів екстреної служби Лос-Анджелеса, 30 січня о 04:48 ранку (за місцевим часом) на лінію диспетчерської з адреси, за якою проживала Кетрін, надійшов дзвінок про жінку у важкому стані. У неї було "утруднене дихання". В екстреному порядку її доставили до лікарні, проте лікарі так і не змогли стабілізувати стан акторки.
