Пізнаю себе: Шерон Стоун після інсульту відчуває зв'язок з потойбічним світом

За словами 67-річної актриси, пережитий досвід кардинально змінив її сприйняття світу.

Шерон Стоун після інсульту відчуває зв'язок з потойбічним світом / колаж: Главред, фото: instagram.com/sharonstone

Шерон Стоун почала відчувати контакт з душами померлих

Актриса під час малювання іноді "чує голоси"

Голлівудська зірка Шерон Стоун поділилася несподіваними одкровеннями про життя після важкого інсульту, який вона перенесла 25 років тому. За словами 67-річної актриси, пережитий досвід кардинально змінив її сприйняття світу і відкрив нові, містичні відчуття.

В інтерв'ю Extra Стоун зізналася, що з часом почала відчувати якийсь контакт з душами померлих - як рідних людей, так і незнайомців. Особливо гостро цей зв'язок проявляється під час її занять живописом.

Саме так народилася серія її картин Rogues Gallery, в якій актриса створює портрети людей з різних історичних періодів. Вона каже, що під час малювання іноді "чує голоси" тих, кого зображує, і сприймає це як глибокий емоційний і духовний діалог.

Однією з найболючіших робіт для Стоун стала картина Him - портрет людини, яка, за її відчуттями, загинула під час утоплення на работорговому кораблі. Актриса зізналася, що під час роботи над полотном немов проживала чужу трагедію і відчувала емоційний біль разом з образом.

Незважаючи на незвичайність таких переживань, Шерон Стоун не вважає їх тягарем. Навпаки, вона називає їх даром, який допоміг їй глибше пізнати себе, знайти новий сенс у творчості і прийняти новий етап життя після десятиліть у кіно.

Хто така Шерон Стоун? Шерон Стоун - американська актриса, модель. Володарка премій "Золотий глобус" (1996) і "Еммі" (2004). У 2003 році отримала іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відома за фільмами "Основний інстинкт", "На роздоріжжі", "Казино".

