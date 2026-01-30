P. Diddy зізнався у причетності до вбивства Тупака Шакура - NYP

Видання отримало в розпорядження сенсаційний судовий позов, поданий чоловіком на ім'я Стів Отіс.

P. Diddy зізнався у причетності до вбивства Тупака Шакура / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Тупак Шакур убитий у 1996 році

P. Diddy натякав на свою причетність до вбивства Тупака

Американський репер P. Diddy в приватній розмові нібито зізнався у причетності до вбивства легендарного репера Тупака Шакура. Про це пише New York Post (NYP) з посиланням на матеріали судової справи.

Видання отримало в розпорядження сенсаційний судовий позов, поданий чоловіком на ім'я Стів Отіс. У позові стверджується, що Шон Комбс нібито зізнався у причетності до вбивства репера Тупака Шакура, коли погрожував Отісу.

Згідно з позовом, поданим цього тижня, Стів Отіс стверджує, що в 2012 році, працюючи в чоловічому ескорті, Комбс нібито мав статевий контакт з ним у номері готелю в центрі міста, попередньо накачавши його забороненими речовинами. Також репер нібито погрожував Отісу смертю.

"Краще нікому про це не говори. Я з тобою не жартую. Якщо я зміг нашкодити Тупаку, то, чорт забирай, ти думаєш, що може статися з тобою?" - наводить цитату з позову видання.

Після передбачуваного злочину, як йдеться в позові, "Комбс погрожував Отісу розправою і натякав на свою причетність до вбивства Тупака".

Нагадаємо, що у вересні 1996 року на Тупака Шакура було скоєно напад після того, як він покидав поєдинок Майка Тайсона в Лас-Вегасі. Невідомі стріляли по машині, в якій перебував репер. Артист отримав чотири поранення. Через шість днів виконавець помер у лікарні.

Раніше Главред писав про те, що стало відомо про те, що проти американського актора і репера Шона "Дідді" Комбса (P. Diddy) висунуті нові серйозні звинувачення.

Стали відомі моторошні нові подробиці про сексуальні сеанси, які влаштовував репер Шон Комбс. Зокрема, свідчення давав працівник з ескорту Деніел Філіп.

Крім того, P. Diddy нібито використовував ваги, щоб переконатися, що жінки, запрошені на його скандальні вечірки "Freak Off", не важать більше 63 кілограмів.

Скандал з P.Diddy - що сталося 54-річний Шон Комбс був заарештований в Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією і участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджують влади, були організовані для експлуатації жінок. Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B.I.G., а його дебютний альбом No Way Out продався тиражем понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як триразовий лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проекти в сфері моди, телебачення і алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують із звинуваченнями у злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.

