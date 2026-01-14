Рус
"Чарівнику можна довіряти": Елайджа Вуд заговорив про повернення Фродо в новому "Володарі Перснів"

Анна Підгорна
14 січня 2026, 09:10
"Полювання на Голлума" починає обростати цікавими деталями ще до початку зйомок.
Елайджа Вуд
Елайджа Вуд Володар Перснів - актор заговорив про "Полювання на Голлума" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У грудні 2027 року очікується вихід фільму "Полювання на Голлума" - продовження кіновсесвіту за мотивами романів Толкіна "Володар перснів". Свою участь у проєкті, зйомки якого стартують в травні, вже підтвердив сер Ієн Маккеллен - незмінний Гендальф. Також до ролі Голлума повернеться Енді Серкіс. Він же зайняв режисерське крісло у створенні майбутньої кінострічки.

Очікується, що на екранах з'явиться і Елайджа Вуд у ролі Фродо. Принаймні раніше Маккелен натякав, що в "Полюванні" є персонажі на ім'я Гендальф і Фродо. Чи це правда, вирішили дізнатися журналісти зі ScreenRant - у самого Вуда на Fan Expo New Orleans.

Актор зазначив, що просто в захваті від того, що кіновсесвіт Володаря кілець отримає новий фільм (і, ймовірно, не один). Що ж стосується його участі в майбутньому проєкті, то тут Елайджа вирішив підтримати інтригу.

Елайджа Вуд у Володарі Кілець
Елайджа Вуд у Володарі перснів / фото: imdb.com

"Я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Послухайте, чарівнику можна довіряти. Крім усього іншого, я не маю права нічого підтверджувати. Я дуже схвильований цим фільмом. Я думаю, що це дійсно творче "возз'єднання гурту". Багато творчих керівників відділів повернулися і знову працюють в одній команді. Філіппа [Бойенс], я думаю, є співавтором сценарію і продюсером. Це дійсно возз'єднання основної групи, яка розповість цю історію, яка буде схожа на захоплююче дослідження персонажа, якого ми всі так любимо. І я просто дуже схвильований. Я радий, що Енді (Серкіс - прим. редактора) буде режисером. Мені здається неймовірно доречним, що він знімає фільм про персонажа, якого він дійсно зробив своїм. Я в захваті. Це буде чудово. І я з нетерпінням чекаю... Я знаю, що вони мають намір знімати інші фільми в цьому всесвіті. І це захоплююче, цікаво подивитися, як це буде, але дуже захоплююче", - каже Елайджа Вуд.

Елайджа Вуд у Володарі кілець
Елайджа Вуд у Володарі перснів / фото: imdb.com

Елайджа Вуд - американський актор. Найвідоміший за роллю Фродо Беггінса в кінотрилогії "Володар перснів" (2001-2003). Дебют у кіно - епізодична роль у фільмі "Назад у майбутнє 2" (1989), повідомляє Вікіпедія. Загалом на його рахунку понад 120 робіт у кіно і на телебаченні.

