"У такому віці": Алла Пугачова прийняла несподіване рішення

Алла Пугачова обрала нову країну для життя.

Алла Пугачова переїжджає / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

Алла Пугачова переїжджає

Де житиме Примадонна

Російська співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після терористичного нападу РФ, вирішила змінити місце проживання. Раніше музичний критик Сергій Сосєдов повідомив, що Примадонна планує переїзд до Болгарії, однак за інформацією росЗМІ, в артистки з'явився й інший, більш несподіваний варіант.

За даними джерел, Пугачова розглядає можливість переїзду до Швейцарії. Таке рішення зірка прийняла заради приватності - Алла сподівається, що там її будуть менше турбувати шанувальники, які часто впізнають співачку на вулицях. Однак росіяни різко відреагували на можливий переїзд артистки і спробували знайти в ньому мінуси.

Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним / фото: instagram.com, Максим Галкін

"У Швейцарії досить середній асортимент продуктів. Тому багато місцевих вважають за краще отоварюватися в сусідніх країнах. Навряд чи Алла, якій 76 років, мотатиметься, образно кажучи, за ковбасою і сиром до Німеччини. У такому віці вже особливо не наїздишся", - скептично поставилися до рішення примадонни джерела росЗМІ.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін придбали елітну нерухомість у Болгарії вартістю близько 49 мільйонів рублів. За однією з версій, рішенню про переїзд посприяли публікації в ЗМІ, де розкрили дані про власність пари на Кіпрі.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

