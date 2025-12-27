Рус
Росія атакувала енергетику України – почались екстрені відключення світла

Марія Николишин
27 грудня 2025, 10:23
101
Під час екстрених відключень графіки не діють.
Екстрені відключення світла / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • В Києві та деяких районах області запровадженні екстрені відключення світла
  • Наразі частина лівобережжя Київської області залишається без електропостачання
  • Енергетики працюють у посиленому режимі

У ніч на 27 грудня країна-агресор Росія атакувала енергетичні інфраструктуру України. Через це в Києві, Бориспільському та Броварському районах Київщини запровадженні екстрені відключення світла. Про це повідомили в ДТЕК.

"За командою Укренерго, екстрені відключення запроваджені по всій столиці. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В КМВА нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

"Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів. Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки", - додали там.

Удар по енергетиці України

В Міненерго заявили, що від ночі триває масований російський удар по енергосистемі України.

Зазначається, що внаслідок цього – знеструмлені споживачі у м. Київ, Київській та Чернігівській областях.

"Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, для того, щоб відновити електропостачання у регіонах", - кажуть у відомстві.

Знеструмлення в Київській області

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що станом на ранок частина лівобережжя Київської області залишається без електропостачання. Наразі знеструмлено понад 320 тисяч споживачів.

Зокрема, без світла залишаються населені пункти Бориспільського, Броварського та Вишгородського районів.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та повернути світло людям", - наголосив він.

Стан енергосистеми

В Укренерго також додали, що у зв’язку з пошкодженням енергетичного обладнання – у Києві та області застосовані аварійні відключення. Попередньо оприлюднені операторами систем розподілу графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Новина доповнюється...

Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

"Гануську": Оля Цибульська заговорила про свою другу вагітність

"Гануську": Оля Цибульська заговорила про свою другу вагітність

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідь

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідь

Три знаки зодіаку незабаром радикально змінять життя: щастя не за горами

Три знаки зодіаку незабаром радикально змінять життя: щастя не за горами

