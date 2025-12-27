Інна Бєлєнь звернулася до фіналістки "Холостяка": "Особисте життя налагоджується"

Переможниця "Холостяка 13" вирішила підтримати Анастасію Половинкіну.

Інна Бєлєнь про фіналістку "Холостяк 14" Анастасію Половинкіну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Бєлень, Анастасія Половинкіна

Інна Бєлєнь прокоментувала фінал "Холостяка"

Що вона сказала Половинкиній, яка програла

Учора, 26 грудня, в ефір вийшов фінал романтичного реаліті "Холостяк 14". Тарас Цимбалюк обрав переможницю проєкту - нею стала Надін Головчук. Тим часом переможниця минулого сезону Інна Бєлєнь в Instagram звернулася до Анастасії Половинкіної, з якою актор попрощався на останній церемонії.

Дівчина вирішила підтримати фіналістку й опублікувала теплі слова в соцмережах. Вона зізналася, що знала ім'я переможниці, проте Анастасія доклала величезних зусиль, щоб розкритися на проєкті.

Хто виграв "Холостяк 14" / скрін із відео

"Якби я не знала, хто переможе, то після сьогоднішнього вашого побачення я б довго думала. Анастасія, як ти розкрилася в останні тижні", - захопилася Бєлєнь.

Інна також побажала Половинкиній щастя в особистому житті - хоча переможниця "Холостяка" не зустрічається з Олександром Тереном, зараз вона перебуває в щасливих стосунках.

Інна Білень про Холостяк 2025 фінал / фото: instagram.com, Інна Білень

"Бажаю, щоб ти знайшла свою людину, яка буде цінувати тебе просто за те, що ти є. Тому що ти сильна і крута. А після проекту особисте життя налагоджується, це перевірений факт", - написала переможниця "Холостяка".

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

