Інна Бєлєнь звернулася до фіналістки "Холостяка": "Особисте життя налагоджується"

Христина Трохимчук
27 грудня 2025, 10:25
Переможниця "Холостяка 13" вирішила підтримати Анастасію Половинкіну.
Інні Белень про фіналістку
Інна Бєлєнь про фіналістку "Холостяк 14" Анастасію Половинкіну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Бєлень, Анастасія Половинкіна

Учора, 26 грудня, в ефір вийшов фінал романтичного реаліті "Холостяк 14". Тарас Цимбалюк обрав переможницю проєкту - нею стала Надін Головчук. Тим часом переможниця минулого сезону Інна Бєлєнь в Instagram звернулася до Анастасії Половинкіної, з якою актор попрощався на останній церемонії.

Дівчина вирішила підтримати фіналістку й опублікувала теплі слова в соцмережах. Вона зізналася, що знала ім'я переможниці, проте Анастасія доклала величезних зусиль, щоб розкритися на проєкті.

Хто виграв
Хто виграв "Холостяк 14" / скрін із відео

"Якби я не знала, хто переможе, то після сьогоднішнього вашого побачення я б довго думала. Анастасія, як ти розкрилася в останні тижні", - захопилася Бєлєнь.

Інна також побажала Половинкиній щастя в особистому житті - хоча переможниця "Холостяка" не зустрічається з Олександром Тереном, зараз вона перебуває в щасливих стосунках.

Інна Бєлєнь про Холостяк 2025 фінал
Інна Білень про Холостяк 2025 фінал / фото: instagram.com, Інна Білень

"Бажаю, щоб ти знайшла свою людину, яка буде цінувати тебе просто за те, що ти є. Тому що ти сильна і крута. А після проекту особисте життя налагоджується, це перевірений факт", - написала переможниця "Холостяка".

Раніше Главред повідомляв, що український поет Євген Рибчинський дав велике інтерв'ю, в якому розповів про справжні погляди колишнього народного артиста України Олександра Малініна, який почав підтримувати терористичну РФ.

Також фіналістка шоу "Холостяк" Надін Головчук дала фанатам реаліті ґрунт для пліток про те, що Тарас Цимбалюк не вибрав її. Шанувальники в Threads помітили дивну обмовку дівчини. Їй поставили запитання про те, чи були в учасниць реаліті інтимні стосунки під час шоу.

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

шоу Холостяк новини шоу бізнесу
