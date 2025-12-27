Зеленський їде до Трампа: у WSJ розкрили ключові питання зустрічі

Зустріч на рівні лідерів має поставити крапку в питаннях, які неможливо вирішити на рівні радників.

Зустріч Зеленського і Трампа

Мирна угода майже готова, але остаточне рішення залежить від зустрічі лідерів

ЗАЕС і Донеччина - саме ці питання залишаються найскладнішими

Головна перешкода миру - це позиція Москви

У неділю, 28 грудня, у Палм-Біч, штат Флорида, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Лідери планують обговорити перспективи мирного врегулювання війни та узгодити позиції щодо багатостороннього плану, який охоплює інтереси України, США, Європи та Росії, пише The Wall Street Journal.

Чотиристоронній план і його виклики

Документ, що складається з 20 пунктів, передбачає безпекові гарантії для України, визначення чисельності армії у мирний час, проведення президентських виборів, угоди про ненапад та стратегію розвитку держави. Однак його підписання можливе лише за умови консенсусу всіх сторін.

Зеленський раніше наголошував, що два питання залишаються найбільш суперечливими:

статус Запорізької АЕС,

територіальний аспект, зокрема можливість відведення українських військ із частини Донеччини, яка не перебуває під російською окупацією.

Позиція Києва і Вашингтона

За словами Зеленського, між Києвом і Вашингтоном вже напрацьовано майже завершену угоду про безпекові гарантії. Остаточне рішення щодо її підписання залежатиме від результатів переговорів із Трампом.

Водночас залишається відкритим питання, чи погодиться Москва на запропонований формат домовленостей.

Геополітичний контекст

Як зазначає WSJ, ключовим завданням для України та її європейських партнерів є переконати Трампа, що головною перешкодою для миру виступає не позиція Києва, а дії президента Росії Володимира Путіна.

Кремль готує пастку Трампу: думка експерта

Країна-агресор РФ хоче більше, ніж просто капітуляції України. Кремль прагне послабити Сполучені Штати Америки. Таку думку в коментарі Главреду висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"У Путіна і Кремля зараз є величезна спокуса використати президентство Трампа для ще більшого ослаблення Штатів. І гра в переговори про Україну може бути одним з інструментів ослаблення США через використання слабких сторін Трампа - нарцисизму і патологічної жадібності до слави і грошей", - зазначив Горбач.

За словами експерта, коли США будуть ослаблені внаслідок хибної політики Трампа, РФ отримає нове вікно можливостей для просування своїх інтересів - не тільки в Україні, а й у Європі, і в інших частинах світу.

Зустріч Трампа і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом. "Якщо все піде за планом", Зеленський може відвідати резиденцію Трампа у Флориді 28 грудня. За словами Зеленського, "багато що може вирішитися до нового року".

Зеленський розповів, що у Флориді обговорить із главою Білого дому гарантії безпеки. За його словами, мирний план із 20 пунктів узгоджено на 90%.

Зі свого боку, Трамп сказав в інтерв'ю Politico, що сподівається на продуктивну зустріч із Зеленським цими вихідними.

Утім, до мирного плану Зеленського Трамп, схоже, поставився досить прохолодно і не поспішав його схвалювати.

"У нього нічого не буде, поки я це не схвалю. Тож подивимося, що в нього є", - сказав глава Білого дому.

У виданні The New York Times йдеться, що Кремль навряд чи прийме оновлений мирний план. Російський диктатор Володимир Путін підбадьорений "успіхами" своєї армії на полі бою, а деякі пункти оновленого мирного плану можуть бути негативно сприйняті російською громадськістю.

