"Думала, що це кінець": українські зірки постраждали від удару по Києву

Знаменитості поділилися, як пережили страшну атаку РФ на столицю.

Tayanna розповіла про приліт біля свого будинку / колаж: Главред, скрін з відео

РФ масовано атакувала Київ

Хто із зірок постраждав від російського удару

У ніч і вранці 27 грудня армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Українські зірки показали наслідки атаки і розповіли, як пережили те, що відбувається.

Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павліка розповіла про наслідки удару терористичної РФ по столичному житловому комплексу, де зараз проживає сім'я артиста. За словами Катерини, вона була впевнена, що удар прийшовся саме по їхньому будинку.

"Ми цілі... Я була впевнена, що приліт у наш будинок, тому що неможливо було відчинити двері. Якесь сильне повітря дуло в під'їзді і спрацювала сигналізація", - повідомила вона.

РФ вдарила по столичному ЖК, де мешкає сім'я Віктора Павліка / фото: instagram.com, Катерина Репяхова

Виявилося, що удар припав на сусідній будинок. На місце оперативно прибули рятувальні служби. Репяхова досі не може повірити, що була настільки близько до епіцентру атаки.

Tayanna

Співачка Tayanna записала відео, де розповіла про приліт біля її будинку. Також від удару РФ постраждав будинок для літніх людей неподалік. Вона повідомила, що зараз проводиться евакуація людей похилого віку і попросила допомоги в підписників з одягом, взуттям і ковдрами. Tayanna показала пожежу, яка почалася після потрапляння шахеда в житловий будинок, і назвала те, що відбувається, справжнім пеклом.

"Ось така пожежа, прилетів просто шахед. Це просто пекло. І воно ще вибухає, тому що будинки на газу", - повідомила артистка.

Пожежа після прильоту шахеда / скрін із відео

MamaRika

Українська співачка MamaRika поділилася емоціями після пережитого під час нічної атаки. За словами артистки, це була одна з найстрашніших ночей за час повномасштабного вторгнення, і вона не була впевнена, що виживе.

"Напевно, одна з найстрашніших ночей! Кілька разів думала, що це кінець... Після такого сил немає ні на що. Просто дякую Богам, що ми живі, такий ось базовий мінімум", - написала MamaRika.

MamaRika про атаку на Київ 27 грудня / фото: instagram.com, MamaRika

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна показала фото з сином з укриття, де вони провели понад 10 годин. Вона не стримувала емоцій і поділилася своїми роздумами про парадокси сучасності.

"Йде десята година, як ми в метро читаємо про жахливі наслідки нічного пекла в Києві. Зі стабільного - сильне бажання, щоб один маразматичний дід ліг у дурдом, а другий - у цинкову труну", - похмуро зауважила Маша.

Маша Єфросиніна з сином у метро / фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

Джамала

Переможниця "Євробачення" Джамала теж поділилася відео з наслідками обстрілу і розповіла про свій досвід спілкування з іноземцями, які намагаються зрозуміти українські реалії.

"Коли друзі з інших країн запитують, як таке можливо, я й сама не знаю. Учора - дитяча вистава, ялинки, свято, а цієї ночі - ракети і шахеди без зупинки, і досі триває", - написала артистка.

Джамала про наслідки удару по Києву 27 грудня / фото: instagram.com, Джамала

Монатік

Про трагічні події коротко висловився і Монатік, передавши слова підтримки постраждалим.

"Рідний Київ, тримаємося! Дуже важка ніч. Мої співчуття всім постраждалим", - написав він.

Монатік співчуває постраждалим від атаки на Київ 27 грудня / фото: instagram.com, Монатік

