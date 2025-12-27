Чи буде новий "зліт" долара: українцям назвали новий курс у 2026 році

Офіційний курс долара в січні коливатиметься, каже Тарас Лєсовий.

Став відомий новий валютний прогноз / Колаж: Главред, фото pexels

Важливе:

На початку наступного місяця інтерес до іноземної валюти посилиться

Офіційний курс долара в січні коливатиметься

За оцінкою керівника напрямку фінансових ринків та інвестицій "Глобус Банку" Тараса Лєсового, на початку наступного місяця інтерес до іноземної валюти може дещо посилитися.

Однак істотного ажіотажу очікувати не варто, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

При цьому ближче до кінця січня попит, ймовірно, ослабне, оскільки бізнесу потрібна гривня для сплати податків, що простимулює продаж валюти.

На цьому тлі, за прогнозом експерта, офіційний курс долара в січні коливатиметься в межах 42,2-42,8 гривні.

Водночас Лєсовий допускає поступове зміщення курсу в бік позначки 43 гривні за долар, можливо, вже протягом місяця, але підкреслює, що різких коливань або несподіваних стрибків на валютному ринку не очікується.

/ Главред

Валютний прогноз: що говорять експерти

Експерти інвестиційної компанії ICU вважають, що нещодавнє зростання курсу гривні було закономірним і стало результатом цілеспрямованих дій Національного банку. Регулятор активно втручався в ринок, проводячи валютні операції для стабілізації ситуації.

За оцінками аналітиків, надалі НБУ може дозволити курсу коливатися більш вільно, поступово рухаючись до помірного і контрольованого ослаблення національної валюти.

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

