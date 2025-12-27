Вже на 61% дешевше: ціни на базовий овоч несподівано рухнули до мінімуму

Попит з боку споживачів на цю продукцію помітно знизився.

https://glavred.net/economics/uzhe-na-61-deshevle-ceny-na-bazovyy-ovoshch-neozhidanno-ruhnuli-do-minimuma-10727474.html Посилання скопійоване

Ціни на картоплю в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні неочікувано подешевшала картопля

Її вже продають по 6-12 гривень за кілограм

Лише за тиждень ціна впала на 10%

Цього тижня на ринку картоплі в Україні відзначається зниження торговельної активності. Попри надії фермерів на те, що ця продукція напередодні новорічних свят вкотре подорожчає, відпускні ціни на картоплю навпаки почали знижуватися. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Так, на сьогоднішній день якісна картопля надходить у продаж у діапазоні 6-12 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

відео дня

"Гуртові компанії, у свою чергу, не бачать причин для підвищення цін та збільшення обсягів закупівель картоплі, оскільки попит з боку споживачів на цю продукцію помітно знизився", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що приводом для незначного зниження цін у цьому сегменті стало як ослаблення попиту на картоплю, так і стабільне постачання цієї продукції з місцевих господарств.

Варто додати, що на сьогоднішній день картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 61% дешевше, ніж наприкінці грудня минулого року.

Які овочі подорожчають найбільше

Економіст Володимир Чиж заявляв, що через скорочення пропозиції на ринку після різдвяно-новорічних свят можливі цінові зміни. Найбільш відчутно це торкнеться тепличних овочів - огірків і помідорів.

На його думку, з огляду на значні витрати виробників та продавців на електроенергію, а також через вплив імпортного фактору ці овочі в супермаркетах можуть коштувати близько 200 грн/кг і більше.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні напередодні новорічних свят помітно подорожчав один із найбільш затребуваних овочів - тепличні помідори. Ціни на томати за останній тиждень зросли в середньому на 20%.

Також в Україні знову дорожчають огірки. Зростання цін на цю продукцію продиктоване насамперед обмеженою пропозицією овочів від зовнішніх постачальників.

Крім того, ціни на білокачанну капусту - один із найпопулярніших овочів в українців - різко знизилися. На ринку спостерігається надлишок продукції, через що вартість за кілограм впала до мінімальних значень за останні роки.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред