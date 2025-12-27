Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Захоплення" Гуляйполя і Мирнограда: Генштаб висміяв хвалькуваті заяви Путіна

Олексій Тесля
27 грудня 2025, 23:45
97
Українські воїни продовжують активні дії зі знищення піхотних груп загарбників.
'Захоплення' Гуляйполя і Мирнограда: Генштаб висміяв хвалькуваті заяви Путіна
У ЗСУ розкрили подробиці боїв на сході / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 17 ОТБр

Головне:

  • Повідомлення про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються
  • Вмілими діями ЗСУ звільнили низку населених пунктів

Повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються фактами.

"Вище політичне керівництво держави-агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві "успіхи" армії РФ на полі бою", - повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

відео дня

Зазначається, що ситуація в Гуляйполі Запорізької області складна, але оборонна операція в населеному пункті триває.

"Українські воїни продовжують активні дії зі знищення піхотних груп загарбників у місті. Оперативна обстановка в Мирнограді також залишається важкою, проте ворожим підрозділам, як і раніше, не вдається реалізувати свої плани із захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації, тому в хід йде зброя дезінформації", - розповіли українські військові.

Гуляйполе
/ Інфографіка: Главред

Бої в Костянтинівці

Окремо в повідомленні спростовано заяви про російський контроль над половиною Костянтинівки.

"Вигадками є і контроль над половиною міста Костянтинівка, що на Донеччині. Сили оборони України тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до населеного пункту. Так, 26 грудня окупанти здійснили спробу штурму і висунулися колоною в напрямку Костянтинівки. Унаслідок успішних дій українських захисників було знищено два танки противника з обладнанням для розмінування, а ворожу піхоту ліквідували наші БпЛА", - йдеться в повідомленні ГШ ЗСУ.

Ситуація в Куп'янську та Покровську

Також ГШ нагадав про "рапорти" росіян щодо контролю над Куп'янськом.

"Насправді Сили оборони України умілими діями звільнили низку населених пунктів на північ від Куп'янська, зачистили більшу частину самого міста і блокували залишки російського угруповання", - йдеться в повідомленні Генштабу.

"Така ж ситуація і з Покровськом, про захоплення якого агресор розповідає ще з кінця вересня минулого року. Однак, оборона міста триває вже 17 місяців, а противник увесь цей час зазнає там суттєвих втрат", - заявили в ГШ ЗСУ.

"Справжнім же результатом таких фейкових заяв кремлівського диктатора є лише відчутні втрати його окупаційної армії, що щоденно становлять щонайменше 1000 вбитих і поранених російських солдатів", - наголошують у Генштабі та закликають користуватися лише перевіреними джерелами інформації.

Бої за Гуляйполе: дані військових

Бійці 425-го полку "Скала" зайшли до Гуляйполя на Запоріжжі та розпочали бойові дії з витіснення російських окупаційних сил із міста. По ворожих позиціях активно працюють артилерія та безпілотні літальні апарати.

За даними перехоплень радіообміну, противник зазнав серйозних втрат: два його батальйони вже фактично знищені, а ще один підрозділ перебуває на межі повного розгрому.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше у ЗСУ розкрили напрямок наступу РФ на півдні. Росіяни прагнуть відрізати логістику ЗСУ, штурмуючи Варварівку і Добропілля, що знаходяться поблизу.

Нагадаємо, що за інформацією представника Сил оборони півдня Владислава Волошина, противник продовжує вести активні штурмові операції на Гуляйпільському напрямку.

Нещодавно також група військовослужбовців РФ на Гуляйпільському напрямку здійснила спробу проникнення в тил українських захисників. Однак їх вчасно виявили та ліквідували.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Генштаб ЗСУ війна Росії та України російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Захоплення" Гуляйполя і Мирнограда: Генштаб висміяв хвалькуваті заяви Путіна

"Захоплення" Гуляйполя і Мирнограда: Генштаб висміяв хвалькуваті заяви Путіна

23:45Україна
Дуже складний для ППО: у ЗСУ розкрили тривожні деталі нічного обстрілу РФ

Дуже складний для ППО: у ЗСУ розкрили тривожні деталі нічного обстрілу РФ

21:27Україна
Путін пригрозив захопленням нових територій і поставив Україні ультиматум

Путін пригрозив захопленням нових територій і поставив Україні ультиматум

20:40Війна
Реклама

Популярне

Більше
Путін пригрозив захопленням нових територій і поставив Україні ультиматум

Путін пригрозив захопленням нових територій і поставив Україні ультиматум

Гороскоп на сьогодні 28 грудня: Дівам - зміни, Скорпіонам - хороші новини

Гороскоп на сьогодні 28 грудня: Дівам - зміни, Скорпіонам - хороші новини

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипедиста за 19 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипедиста за 19 секунд

"Це найсприятливіший період": Буданов назвав місяць ймовірного завершення війни

"Це найсприятливіший період": Буданов назвав місяць ймовірного завершення війни

Буданов попередив про новий масований удар і назвав головну ціль РФ

Буданов попередив про новий масований удар і назвав головну ціль РФ

Останні новини

01:37

Скільки проїде авто після загоряння лампочки рівня палива - реальний запас ходу

27 грудня, субота
23:45

"Захоплення" Гуляйполя і Мирнограда: Генштаб висміяв хвалькуваті заяви Путіна

22:32

Чи буде стрімкий обвал гривні у 2026 році - економіст поділився прогнозом

22:18

Чи буде новий "зліт" долара: українцям назвали новий курс у 2026 році

21:27

Дуже складний для ППО: у ЗСУ розкрили тривожні деталі нічного обстрілу РФ

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія НовакаЩо буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака
20:40

Путін пригрозив захопленням нових територій і поставив Україні ультиматумВідео

20:30

Майже ніхто не помічає: прихована функція популярного приладу на кухні змінює всеВідео

19:29

"Це найсприятливіший період": Буданов назвав місяць ймовірного завершення війниВідео

19:19

Три батальйони РФ "стерли в порошок": штурмовий полк ЗСУ зачищає місто на півдні

Реклама
19:10

Що ще важливого Буш і Путін обговорювали у злитій розмові: цікава детальПогляд

18:35

Відключення світла 28 грудня: де не буде електроенергії в неділю

18:20

Буданов попередив про новий масований удар і назвав головну ціль РФ

17:43

"Це нелегко": Половинкіна у сльозах прийняла поразку у фіналі "Холостяка"Відео

17:42

Без світла 520 тисяч родин, уражено об'єкти "Нафтогазу": нові деталі атаки РФФото

17:26

Майданчик для пуску біля кордону: названо місце розміщення Орєшніка в Білорусі

16:59

Китайський гороскоп на завтра 28 грудня: Бикам - жертви, Драконам - страх

16:59

Підтримують здоров'я серця: названо види горіхів, які варто їсти регулярно

16:49

Де насправді народилася Роксолана - документи XVI століття розкрили правду

16:47

"Мамку підкосило": Леся Нікітюк повідомила про хворобу

16:31

Після втрати Сіверська командирів двох бригад знімають за неправдиві доповіді - ЗМІ

Реклама
16:20

"Дуже важка ситуація": у ЗСУ розкрили напрямок наступу РФ на півдні

16:11

"Свєта, я всьо": Цимбалюк відповів на чутки про роман із колишньою після "Холостяка"

15:57

Їм немає рівних за надійністю: названо 9 "вічних" кросоверів і позашляховиків

15:50

Більше варіантів немає: Зеленський назвав "червоні лінії" України в перемовинах

15:32

Трамп з Зеленським зробили гучні заяви перед зустріччю в Флориді

15:08

Залучають щастя та добробут: 5 кімнатних рослин, які принесуть удачу в Новому році

14:55

Що не можна зберігати в дверцятах холодильника: продукти, які псуються найшвидше

14:17

Зеленський зробив заяву про вибори в Україні та попередив про наміри Росії

14:05

Україну накриє сніг і штормовий вітер: синоптики попереджають про зимову негоду

13:58

"Думала, що це кінець": українські зірки постраждали від удару по КиєвуВідео

13:21

Дронівка під контролем України попри спроби росіян закріпитися: у ЗСУ розкрили деталі

13:21

Черговий обстріл як меседж: Сибіга пояснив логіку дій Кремля

12:59

Хабарі за голосування в Раді: в НАБУ викрили злочинну групу нардепів

12:43

Чому кава гірчить і як це виправити: головні помилки під час заварювання

12:42

Вже на 61% дешевше: ціни на базовий овоч несподівано рухнули до мінімуму

12:31

"Перша фотографія": переможниця "Холостяка" вийшла на зв'язок після фіналу

12:23

Зеленський їде до Трампа: у WSJ розкрили ключові питання зустрічі

11:50

Масована атака РФ по Києву: є загиблий, кількість постраждалих різко зрослаФото

11:30

Крила матом і розбила підлогу: дружини Остапчука розв'язали новий конфлікт

11:21

РФ вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини: пошкоджено елеватор

Реклама
10:56

Майже 500 дронів та 40 ракет: Зеленський зробив заяву на тлі удару по УкраїніФото

10:46

Морози до -30: які рослини в саду постраждають першими і як їх врятувати

10:25

Інна Бєлєнь звернулася до фіналістки "Холостяка": "Особисте життя налагоджується"

10:23

Росія атакувала енергетику України – почались екстрені відключення світла

10:16

РФ масовано атакувала Київ та область, є жертви та поранені: усі наслідки

09:46

Удар РФ по Київщині: загинула жінка, під атакою – інфраструктура та будинкиФотоВідео

09:31

Війська РФ поступаються: Путін відкрито назвав перевагу України на фронті

09:14

Астрологи назвали п'ять найхаризматичніших жінок за знаком зодіаку

08:59

Трамп заявив про "хороші шанси" на мир перед зустріччю із Зеленським

08:52

У частині Києва діють екстрені відключення світла, а третина Києва без опалення

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти