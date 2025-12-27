'Захоплення' Гуляйполя і Мирнограда: Генштаб висміяв хвалькуваті заяви Путіна

Українські воїни продовжують активні дії зі знищення піхотних груп загарбників.

У ЗСУ розкрили подробиці боїв на сході / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 17 ОТБр

Головне:

Повідомлення про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються

Вмілими діями ЗСУ звільнили низку населених пунктів

Повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються фактами.

"Вище політичне керівництво держави-агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві "успіхи" армії РФ на полі бою", - повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що ситуація в Гуляйполі Запорізької області складна, але оборонна операція в населеному пункті триває.

"Українські воїни продовжують активні дії зі знищення піхотних груп загарбників у місті. Оперативна обстановка в Мирнограді також залишається важкою, проте ворожим підрозділам, як і раніше, не вдається реалізувати свої плани із захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації, тому в хід йде зброя дезінформації", - розповіли українські військові.

/ Інфографіка: Главред

Бої в Костянтинівці

Окремо в повідомленні спростовано заяви про російський контроль над половиною Костянтинівки.

"Вигадками є і контроль над половиною міста Костянтинівка, що на Донеччині. Сили оборони України тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до населеного пункту. Так, 26 грудня окупанти здійснили спробу штурму і висунулися колоною в напрямку Костянтинівки. Унаслідок успішних дій українських захисників було знищено два танки противника з обладнанням для розмінування, а ворожу піхоту ліквідували наші БпЛА", - йдеться в повідомленні ГШ ЗСУ.

Ситуація в Куп'янську та Покровську

Також ГШ нагадав про "рапорти" росіян щодо контролю над Куп'янськом.

"Насправді Сили оборони України умілими діями звільнили низку населених пунктів на північ від Куп'янська, зачистили більшу частину самого міста і блокували залишки російського угруповання", - йдеться в повідомленні Генштабу.

"Така ж ситуація і з Покровськом, про захоплення якого агресор розповідає ще з кінця вересня минулого року. Однак, оборона міста триває вже 17 місяців, а противник увесь цей час зазнає там суттєвих втрат", - заявили в ГШ ЗСУ.

"Справжнім же результатом таких фейкових заяв кремлівського диктатора є лише відчутні втрати його окупаційної армії, що щоденно становлять щонайменше 1000 вбитих і поранених російських солдатів", - наголошують у Генштабі та закликають користуватися лише перевіреними джерелами інформації.

Бої за Гуляйполе: дані військових

Бійці 425-го полку "Скала" зайшли до Гуляйполя на Запоріжжі та розпочали бойові дії з витіснення російських окупаційних сил із міста. По ворожих позиціях активно працюють артилерія та безпілотні літальні апарати.

За даними перехоплень радіообміну, противник зазнав серйозних втрат: два його батальйони вже фактично знищені, а ще один підрозділ перебуває на межі повного розгрому.

Раніше у ЗСУ розкрили напрямок наступу РФ на півдні. Росіяни прагнуть відрізати логістику ЗСУ, штурмуючи Варварівку і Добропілля, що знаходяться поблизу.

Нагадаємо, що за інформацією представника Сил оборони півдня Владислава Волошина, противник продовжує вести активні штурмові операції на Гуляйпільському напрямку.

Нещодавно також група військовослужбовців РФ на Гуляйпільському напрямку здійснила спробу проникнення в тил українських захисників. Однак їх вчасно виявили та ліквідували.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред