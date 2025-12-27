"Перша фотографія": переможниця "Холостяка" вийшла на зв'язок після фіналу

Ви дізнаєтеся:
- Надін Головчук повернулася в соцмережі після фіналу шоу "Холостяк"
- Що вона сказала
Учора, 26 грудня, в ефір вийшов фінал романтичного реаліті "Холостяк 14". Тарас Цимбалюк обрав переможницю проєкту - нею стала Надін Головчук. Дівчина вперше вийшла на зв'язок в Instagram після фіналу і подякувала шанувальникам за підтримку.
Надін опублікувала в соцмережі фотографію з каблучкою, яку їй подарував у фіналі Тарас, тим самим ознаменувавши його вибір. Переможниця зазначила, що першою поділилася новиною з батьками.
"Моя перша фотографія батькам, коли отримала телефон", - підписала знімок Головчук.
Також Надін опублікувала фото разом із Тарасом Цимбалюком і ще раз висловила подяку глядачам.
"Дякую всім, хто був з нами", - коротко написала переможниця.
У коментарях відреагували беззмінний ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетник, його дружина Христина та подруга Тараса Наталка Денисенко.
"Гірко молодим"
"Це був неймовірний сезон, вітаю"
"Це було красиво"
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що третя дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука розкрила жорсткі подробиці його розлучення з юристкою Христиною Горняк і висловила їй претензії в Telegram-каналі з приводу продажу будинку, купленого під час їхнього сімейного життя.
Також Тарас Цимбалюк обрав переможницю проєкту "Холостяк" - нею стала Надін Головчук. Тим часом переможниця минулого сезону Інна Бєлєнь в Instagram звернулася до Анастасії Половинкиної, з якою актор попрощався на останній церемонії.
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
