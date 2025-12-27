Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Перша фотографія": переможниця "Холостяка" вийшла на зв'язок після фіналу

Христина Трохимчук
27 грудня 2025, 12:31
5
Надін Головчук поділилася емоціями після фіналу
Переможниця Холостяк 2025 Надин Головчук
Переможниця Холостяк 2025 Надін Головчук / колаж: Главред, фото: instagram.com, Надін Головчук

Ви дізнаєтеся:

  • Надін Головчук повернулася в соцмережі після фіналу шоу "Холостяк"
  • Що вона сказала

Учора, 26 грудня, в ефір вийшов фінал романтичного реаліті "Холостяк 14". Тарас Цимбалюк обрав переможницю проєкту - нею стала Надін Головчук. Дівчина вперше вийшла на зв'язок в Instagram після фіналу і подякувала шанувальникам за підтримку.

Надін опублікувала в соцмережі фотографію з каблучкою, яку їй подарував у фіналі Тарас, тим самим ознаменувавши його вибір. Переможниця зазначила, що першою поділилася новиною з батьками.

відео дня

"Моя перша фотографія батькам, коли отримала телефон", - підписала знімок Головчук.

Тарас Цимбалюк та Надін Головчук
Хто виграв Холостяк 2025 / фото: instagram.com, Надін Головчук

Також Надін опублікувала фото разом із Тарасом Цимбалюком і ще раз висловила подяку глядачам.

"Дякую всім, хто був з нами", - коротко написала переможниця.

Тарас Цимбалюк та Надін Головчук
Тарас Цимбалюк і Надін Головчук / фото: instagram.com, Надін Головчук

У коментарях відреагували беззмінний ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетник, його дружина Христина та подруга Тараса Наталка Денисенко.

"Гірко молодим"

"Це був неймовірний сезон, вітаю"

"Це було красиво"

Реакція на фінал "Холостяка 2025
Фінал Холостяка 2025 реакція / фото: instagram.com, Надін Головчук

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що третя дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука розкрила жорсткі подробиці його розлучення з юристкою Христиною Горняк і висловила їй претензії в Telegram-каналі з приводу продажу будинку, купленого під час їхнього сімейного життя.

Також Тарас Цимбалюк обрав переможницю проєкту "Холостяк" - нею стала Надін Головчук. Тим часом переможниця минулого сезону Інна Бєлєнь в Instagram звернулася до Анастасії Половинкиної, з якою актор попрощався на останній церемонії.

Вас може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу Холостяк новини шоу бізнесу Тарас Цимбалюк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський їде до Трампа: у WSJ розкрили ключові питання зустрічі

Зеленський їде до Трампа: у WSJ розкрили ключові питання зустрічі

12:23Політика
Майже 500 дронів та 40 ракет: Зеленський зробив заяву на тлі удару по Україні

Майже 500 дронів та 40 ракет: Зеленський зробив заяву на тлі удару по Україні

10:56Україна
Росія атакувала енергетику України – почались екстрені відключення світла

Росія атакувала енергетику України – почались екстрені відключення світла

10:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідь

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідь

Три знаки зодіаку незабаром радикально змінять життя: щастя не за горами

Три знаки зодіаку незабаром радикально змінять життя: щастя не за горами

Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч: у ВР озвучили неочікуваний прогноз

Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч: у ВР озвучили неочікуваний прогноз

Фіналістка "Холостяка" проговорилася, що покинула проєкт - що вона сказала

Фіналістка "Холостяка" проговорилася, що покинула проєкт - що вона сказала

На кого чекають трансформації та доленосні зміни: гороскоп на 2026 рік

На кого чекають трансформації та доленосні зміни: гороскоп на 2026 рік

Останні новини

12:31

"Перша фотографія": переможниця "Холостяка" вийшла на зв'язок після фіналу

12:23

Зеленський їде до Трампа: у WSJ розкрили ключові питання зустрічі

11:50

Масована атака РФ по Києву: є загиблий, кількість постраждалих різко зрослаФото

11:30

Крила матом і розбила підлогу: дружини Остапчука розв'язали новий конфлікт

11:21

РФ вдарила по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини: пошкоджено елеватор

Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокариАвто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари
10:56

Майже 500 дронів та 40 ракет: Зеленський зробив заяву на тлі удару по УкраїніФото

10:46

Морози до -30: які рослини в саду постраждають першими і як їх врятувати

10:25

Інна Бєлєнь звернулася до фіналістки "Холостяка": "Особисте життя налагоджується"

10:23

Росія атакувала енергетику України – почались екстрені відключення світла

Реклама
10:16

РФ масовано атакувала Київ та область, є жертви та поранені: усі наслідки

09:46

Удар РФ по Київщині: загинула жінка, під атакою – інфраструктура та будинкиФотоВідео

09:31

Війська РФ поступаються: Путін відкрито назвав перевагу України на фронті

09:14

Астрологи назвали п'ять найхаризматичніших жінок за знаком зодіаку

08:59

Трамп заявив про "хороші шанси" на мир перед зустріччю із Зеленським

08:52

У частині Києва діють екстрені відключення світла, а третина Києва без опалення

08:38

Віддав життя за Україну: на фронті загинув командир РДК Денис Капустін

08:10

Як Медведєв зганьбився і розкрив проблеми окупантівПогляд

07:30

РФ усю ніч і ранок масовано атакує Київ та область: горять житлові будинки, є пораненіФотоВідео

06:10

Боротьба із символами шляхом знесення пам'ятників марнаПогляд

06:00

"Дзвонив багато разів": Рибчинський розкрив позицію путініста Малініна про війну

Реклама
05:30

Як правильно приготувати Мімозу: п'ять варіацій легендарного коктейлю

05:02

Як закрити вже відкриту консервну банку за кілька секунд: крутий трюк

04:30

Всесвіт їх почув: які знаки зодіаку стануть на шлях багатства до кінця грудня

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипедиста за 19 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 28 грудня: Дівам - зміни, Скорпіонам - хороші новини

03:05

Скільки варити куряче філе: розкрито головний секрет приготування мʼяса

01:45

Більше, ніж людей: знаки зодіаку, які обожнюють тварин

01:36

Україну атакують Калібри, Кинджали і балістика: над Києвом гримлять вибухи

01:12

"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

00:09

Авіація і Шахеди в повітрі: РФ готова до обстрілу України

26 грудня, п'ятниця
23:16

Трамп про мирну угоду: у Зеленського нічого не буде, поки я це не схвалю

23:08

Хто став переможницею "Холостяка" - Цимбалюк приголомшив своїм вибором

22:59

Чи буде долар по 50 гривень: зʼявився неочікуваний прогноз на 2026 рік

22:53

"Вийшла переможницею": Мережа гуде через слова Ірочки після вильоту з Холостяка

21:55

НАТО раптово знадобилася допомога України: про що просить у нас Альянс

21:40

Шовкопляс приголомшила ефектним схудненням за три тижні: "Пішло дуже багато"

21:20

Проби у фільм жахів: дружина Цекало налякала новою фотосесією

21:11

Шість знаків китайського зодіаку купатимуться в грошах увесь 2026 рік - хто вони

21:10

Що не можна зливати в раковину: експерти назвали 5 речей, які викликають засмічення

21:01

"Останній ривок": у Росії зробили заяву про закінчення війни з Україною

Реклама
20:39

Ціни на незамінний овоч перед Новим роком рвонули вгору

20:24

Улюблениця шанувальників "Холостяка": Цимбалюк несподівано відправив учасницю додому

20:04

Консорціум банків прокредитує ОПК на 21,5 млрд. гривень, - Голова НБУ Пишний

19:55

"Чорноморець" достроково розірвав контракт із головним тренером - деталі

19:36

Гороскоп для Стрільців на 2026 рік: тотальне перезавантаження та яскраве коханняВідео

19:31

Сильні снігопади накриють Україну: у які регіони "увірветься" негода

19:29

Яким буде курс долара після Нового року: експерт здивував прогнозом

19:13

Залужний і Буданов демонструють найвищий електоральний потенціал, — соціологія

19:10

Чому вибори під час війни погана ідеяПогляд

18:53

"У нас поповнення": Melovin розповів про зміни в житті з бойфрендом

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти