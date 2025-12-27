"Перша фотографія": переможниця "Холостяка" вийшла на зв'язок після фіналу

Надін Головчук поділилася емоціями після фіналу

Переможниця Холостяк 2025 Надін Головчук / колаж: Главред, фото: instagram.com, Надін Головчук

Надін Головчук повернулася в соцмережі після фіналу шоу "Холостяк"

Що вона сказала

Учора, 26 грудня, в ефір вийшов фінал романтичного реаліті "Холостяк 14". Тарас Цимбалюк обрав переможницю проєкту - нею стала Надін Головчук. Дівчина вперше вийшла на зв'язок в Instagram після фіналу і подякувала шанувальникам за підтримку.

Надін опублікувала в соцмережі фотографію з каблучкою, яку їй подарував у фіналі Тарас, тим самим ознаменувавши його вибір. Переможниця зазначила, що першою поділилася новиною з батьками.

"Моя перша фотографія батькам, коли отримала телефон", - підписала знімок Головчук.

Хто виграв Холостяк 2025 / фото: instagram.com, Надін Головчук

Також Надін опублікувала фото разом із Тарасом Цимбалюком і ще раз висловила подяку глядачам.

"Дякую всім, хто був з нами", - коротко написала переможниця.

Тарас Цимбалюк і Надін Головчук / фото: instagram.com, Надін Головчук

У коментарях відреагували беззмінний ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетник, його дружина Христина та подруга Тараса Наталка Денисенко.

"Гірко молодим"

"Це був неймовірний сезон, вітаю"

"Це було красиво"

Фінал Холостяка 2025 реакція / фото: instagram.com, Надін Головчук

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

