"Свєта, я всьо": Цимбалюк відповів на чутки про роман із колишньою після "Холостяка"

Актор не став відпиратися від підозр фанатів.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна - роман / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Ви дізнаєтеся:

Чому Цимбалюка підозрюють у стосунках зі Світланою Готочкіною

Як він відреагував на чутки

Український актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно оголосив, хто виграв шоу "Холостяк" 2025, відреагував на чутки про возз'єднання зі своєю колишньою дівчиною Світланою Готочкіною. Він виклав в Instagram жарт, створений шанувальниками проєкту, і прокоментував його.

Чутки про те, що Цимбалюк і Готочкіна насправді не розлучалися, ходять у мережі давно. Шанувальники припускають, що актор пішов на проєкт "Холостяк" заради піару, а стосунки зі Світланою нібито продовжував.

Ба більше, фанати шоу підозрювали, що бізнесвумен супроводжувала Тараса під час зйомок. Дівчину, схожу на Світлану, глядачі помітили навіть за кадром фіналу "Холостяка".

Світлана Готочкіна нібито була присутня на фіналі "Холостяка" / скрін із відео

"Невже прийшла підтримати Тараса?", - здивувалися коментатори.

Цимбалюк не став відпиратися від підозр і вирішив перевести ситуацію в жарт. Актор опублікував у сторіс мем про те, що після проекту нібито повернувся до колишньої.

"Алло, Свєта, я все. Їду додому, трохи затримався на роботі", - написано на картинці.

Тарас Цимбалюк про стосунки зі Світланою Готочкіною / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Сам Тарас відреагував на творчість фанатів, прикріпивши до мему хитро сміховинні смайлики.

Про те, що Цимбалюк і Готочкіна продовжують стосунки, писав і блогер-пліткар Богдан Беспалов.

"Усе одно переможницею "Холостяк 14" стала Готочкіна, тому що Цимбалюк із нею не розходився і під час шоу був у стосунках", - заявив блогер.

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

